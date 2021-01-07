Türk Telekom, planlı internet kesintisi yapılacağını duyurdu. İnternet kesintinin yapılacağı 6 il ve ilçeler ile kesinti saatleri şöyle:

Türk Telekom, internet stesinden yaptığı duyuruda söz konusu kesintilere ilişkin, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

-İstanbul, Ümraniye – 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

-Bitlis, Mutki – 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

-Hatay, Antakya – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

-Hatay, Hassa – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

-Antalya, Akseki – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

-Adıyaman, Merkez – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

-İstanbul, Beykoz – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

-Trabzon, Ortahisar – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00