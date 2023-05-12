ARA
Bist 100
4795,61
-1,08%
Bist 100
Dolar/TL
19,5939
0,2481%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2615
-0,4104%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0851
-0,5904%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1268,03
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Turkcell'den sosyal medyaya yansıyan 'şirket içi duyurusu'na ilişkin açıklama

Turkcell'den sosyal medyaya yansıyan 'şirket içi duyurusu'na ilişkin açıklama

Turkcell sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda çeşitli iddialara neden olan "şirket içi duyurusu"na ilişkin açıklama yaptı.

12 Mayıs 2023 | 14:30
0
Turkcell'den sosyal medyaya yansıyan 'şirket içi duyurusu'na ilişkin açıklama

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur. Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir. Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell'in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi, kötü niyetli erişimlerin engellenmesi ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır.

Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir. Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1268,03 0,13%
  • ALTIN ONS 2012,89 -0,12%
  • BIST 100 4795,61 -1,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5939 0,2481%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2615 -0,4104%
  • EURO/USD 1,0851 -0,5904%
  • INGILIZ STERLINI 1,24508 -0,47362%
  • JAPON YENI 135,723 0,866%
  • KANADA DOLARI 1,35569 0,47581%
  • RUS RUBLESI 77,36 0,4675%
Günün En Çok Okunanları
Google yeni yapay zeka atılımlarını paylaştı
CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?
CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
6 adımda oy kullanma rehberi
6 adımda oy kullanma rehberi
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelecek
GERİ
İLERİ
Google yeni yapay zeka atılımlarını paylaştı
CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
6 adımda oy kullanma rehberi
CEO'ların yıl sonu dolar kuru tahmini ne?
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
6 adımda oy kullanma rehberi
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
11 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Kaç araç teslim edildi, fiyat artışı olacak mı? Togg CEO'su açıkladı
6 adımda oy kullanma rehberi
125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL