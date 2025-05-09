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Turkcell Süper Kupa'da hangi takımlar oynayacak?

Turkcell Süper Kupa, 4 takımla oynanacak... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının 4 takımla oynanacağını duyurdu.

09 Mayıs 2025 | 10:27
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2025 | 10:29
Turkcell Süper Kupa'da hangi takımlar oynayacak?

TFF'den yapılan açıklamada, organizasyonun 4 takımla, tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre yapılacağı belirtildi. Açıklamada yarı final müsabakalarında lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig ikincisinin eşleşeceği ifade edildi.

TFF, Galatasaray'ın hem ligi ilk 2 sırada bitirmeyi garantilemiş olması hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinden dolayı Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayacak ekibin de organizasyonda yer alacağını kaydetti.

Federasyon, takımların sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme maçlarının göz önüne alınarak Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 2026 yılının ocak ayında yapılacağını duyurdu.

Turkcell Süper Kupa'da lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler şu şekilde olacak:

  • Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisi ile de lig üçüncüsü yarı finalde eşleşecek.
  • Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde lig şampiyonu ile lig üçüncüsü, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig ikincisi yarı finalde eşleşecek.
  • Lig ikincisi ile Türkiye Kupası şampiyonunun aynı takım olması halinde lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü yarı finalde eşleşecek.
  • Ligi ikincisi ile Türkiye Kupası finalistinin aynı takım olması halinde, lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası şampiyonuyla da lig üçüncüsü yarı finalde eşleşecek.

 

 

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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
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