Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer: Binicilik, yıllık 15 milyar Euro’luk ihracat potansiyeline sahip

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en iyi binicilerin 4 gün boyunca kıyasıya yarıştığı şampiyona sonucunda dereceye girenler ödüllerini TBF Başkanı Hasan Engin Tuncer’den aldı.

“Yurtdışından yılda 2.500 adet at alıyoruz”

Biniciliğin 2 farklı canlının birlikte yaptığı tek spor dalı olduğunu aktaran TBF Başkanı Tuncer, göreve geldikleri 1.5 yıl içinde eksiklikleri tespit ederek bunları gidermek için çalışmalara başladıklarını aktardı. İki büyük çalıştay yaparak camiayı bir araya getirdiklerini ve federasyonda kurumsal bir yapılanmaya gittiklerini belirten Hasan Engin Tuncer şunları söyledi: “Binicilik sadece spor yönüyle değil tüm bileşenleri ile gelişmeli. Sadece bir spor gözüyle de bakmamak gerekiyor. Binicilik doğru yönlendirildiğinde Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir sektör olma potansiyele sahip. Amacımız gerçekten yetenekli gençleri bulup, performans sporcusu yetiştirmek. Dünya Şampiyonası, Olimpiyatlar gibi dünya çapındaki saygın tüm müsabakalarda Türk sporcularının da şampiyon olduğunu görmek. Bunun için de gereken en iyi atları ülkemizde yetiştirerek bu sporculara temin etmeyi amaçlıyoruz. At yetiştiriciliğini bir büyük sanayi dalı gibi görüyor, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği destek fonlarından destek alarak ülkemizin at yetiştiriciliğinde Avrupa’daki ülkelere rakip olabileceğine inanıyoruz. Almanya’nın yıllık at ihracatı 12 Milyar Euro. Hollanda’nın da aynı şekilde. Türkiye’de de neden olmasın? 1 yılda yurtdışından yaklaşık 2 bin 500 adet at alıyoruz. Ülkemizde de at yetiştiriciliği başarılı bir şekilde yapılabilir, bunu üniversitelerimizin yaptığı araştırmalara dayanarak söylüyorum. Sakarya, Kocaeli, Çatalca, Bolu kaliteli at yetiştiriciliği için uygun bölgeler. İstihdam açısından bakıldığında da seyis, nalbant, yem sanayi, güvenlik, bakıcı, veteriner, antrenörlük ve nakliye gibi çeşitli alanlarda iş imkanlarının artmasını sağlayabiliriz.”

At fiyatları 300 bin euro’ya kadar ulaşıyor

Binicilik sporuna uygun at fiyatlarının 50 bin euro’dan 300 bin euro’ya kadar değiştiğini söyleyen Tuncer, bir atın bakımı, veteriner masrafları, yemi ve ekipmanları ile aylık masrafının 40 bin TL’yi bulduğunu aktardı. Bu nedenle binicilik sporunun belli bir kesimde sıkışıp kaldığına dikkat çeken Tuncer, şu bilgileri verdi: “TBF olarak üniversitelerle çalışmalar yapmaya başladık. 12 üniversite ile işbirliği içindeyiz. Binicilik bölümünden her yıl yüzlerce gencimiz mezun oluyor. Hem spor hem de sektör çerçevesinde biniciliği geliştirmek için gerçekten bu işe gönül veren insanları bir araya toplamamız gerekiyor. Bunun için de spor liseleri projemizi hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladık. Bu liselerde binicilik bölümü oluşturmayı, yetenek sınavı ile girilen bu bölümden mezun olan öğrencilerin meslek yüksekokullarında ilgili bölümlere sınavsız girmesi yönünde planlama yapıyoruz. Bunun için YÖK’le de görüşüyoruz. Bu projemizin hayata geçmesi ile biniciliğin büyük bir hızla gelişmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Spor Bakanlığımız da bu konuda bizlere destek olmak için hazır olduklarını daha önceki görüşmelerimizde ifade etmişlerdi. Bu bölümlerden mezun olan gençlerimize uluslararası çalışma sertifikası da vereceğiz.”

Sevil Sabancı Yetişkin Pro Sporcular Türkiye Şampiyonu oldu

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı yarışmalarda şampiyonlar kupaya uzandı. Yetişkin Pro Sporcular Türkiye Şampiyonu Air Force One 19 isimli atı ile Siec Binicilik Kulübü sporcusu Sevil Sabancı olurken U25 Sporcular Türkiye Şampiyonu ise Hublot HX isimli atı ile İstanbul Atlı Spor Kulübü Sporcusu Sinan Metin Gürdoğan oldu. İzmir’den ferdi olarak yarışan Ceren Ertöz Cash It isimli atı ile Genç Sporcular Türkiye Şampiyonu, Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Sporcusu Mahmut Kağan Doğan ise Alvaro 121 isimli atı ile Yıldız Sporcular Türkiye Şampiyonu oldu. 5 Yaşlı Atlar kategorisinde Başkent Binicilik Kulübü Sporcusu Kaan Kızılkaplan Gambler K isimli atı ile Türkiye Şampiyonu olurken, 6 Yaşlı Atlar kategorisinde Merryement JJS isimli atı ile Ankara Atlı Spor Kulübü Sporcusu Ramazan Akçatepe, 7 Yaşlı Atlar kategorisinde de Kemer Country Club Sporcusu Oğuz Dalmış Chapeau RBF Z isimli atı ile Türkiye Şampiyonu oldu.