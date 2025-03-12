BDDK'nin internet sitesinde "Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi İlişkin Kurul Kararı" yayımlandı.

Bu kapsamda, Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıtlar için kredi vade sınırı ve kredi tutarlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre kredi vade sınırları şöyle olacak:

2 milyon 500 bin lira ve altında olan elektrikli araçlar için 48 ay olarak

2,5 - 5 milyon lira arasındaki araçlarda 36 ay

5 - 6,5 milyon lira arası araçlarda 24 ay

6,5 milyon- 7,5 milyon lira arası araçlarda 12 ay

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde belirlenen kredi oranları ise şöyle:

2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i

2,5 - 5 milyon lira arası araçlarda yüzde 50'yi

5 – 6,5 milyon lira arası taşıtlar için yüzde 30'u,

6.5 - 7.5 milyon lira arası taşıtlar için yüzde 20'yi geçemeyecek.

Bu oran, nihai fatura değeri 7 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Ayrıca bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı. AA