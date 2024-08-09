Türkiye'deki 58. havalimanı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı yazılı açıklamasında, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, Türkiye'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını vurguladı.



1 10 AĞUSTOS'TA AÇILIYOR Uraloğlu açıklamasında "Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız" dedi.

2 YOLCU SAYISI Uraloğlu, 2002'de 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 sonunda 214 milyonu aştığına ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğine işaret ederek, bu yılın 7 ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, bu yıl sonu itibarıyla hava yoluyla 230 milyonun üstünde yolcu taşınmasını öngördüklerini ifade etti.

3 61'E YÜKSELECEK 2053 hedefleri kapsamında yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanları ile yapımını planlanan Karaman Havalimanı'yla aktif havalimanı sayısını 61'e çıkaracaklarına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Türk bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız, ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu."