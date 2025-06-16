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Türkiye'den Formula 1 atağı: Şampiyona yeniden evimize geliyor mu?

Türkiye, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı uzun yıllar boyunca ağırlama hedefiyle önemli bir adım attı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na uzun yıllar ev sahipliği yapabilmek için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'na teklifte bulunduklarını açıkladı.

16 Haziran 2025 | 17:34
Türkiye'den Formula 1 atağı: Şampiyona yeniden evimize geliyor mu?

Başkan Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nde TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ile başkan yardımcıları Faruk Süren, Beyza Avcıoğlu ve C. Onur Sürmeli'nin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yeniden Türkiye'ye getirmek üzere devlet yetkilileri tarafından 3 ay önce görevlendirildiklerini belirten Eren Üçlertoprağı, "2026 yarış takvim sezonunda biz yoktuk. İkili ilişkilerimiz sayesinde önemli görüşmelerde bulunduk. 2026 takviminde bir yıldız bulunuyor. Bu, İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci yarış Madrid Grand Prix'sine ilişkin bir yıldız. Pistin inşaatının tamamlanıp teknik olarak yeterliliğinin FIA tarafından tasdik edilmesiyle tamamlanması gereken bir süreç var. O gündemi yakından takip ediyoruz. Bu, büyük bir süreç. Formula 1'e yedek yarış olarak değil uzun yıllar takvime girecek ve kalmasını planladığımız bir teklifle gittik. Sürecin takipçisi olacağız. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali var. Ancak başka görüşmelerimiz de mevcut." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomobil sporlarında büyük bir prestije sahip olduğunun altını çizen başkan Üçlertoprağı, "Formula 1 için biraz daha beklememiz lazım. Asıl niyetimiz ikame olmak değil uzun vadeli bir sözleşme gerçekleştirmek. İnşallah mümkün olan en kısa zamanda bu haberi sizinle paylaşırız. Formula 1'in Türkiye'ye gelmek istediğini biliyorum ama belli ticari şartlarda anlaşmamız lazım. Ancak tamamen devlete yüklemeden 5-10 yıllık sözleşmelerle bunu sağlamamız gerek. Onlarla ortak bir noktaya varabileceğimizi umuyorum." şeklinde konuştu.

Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nin işletmesini devraldıklarını belirterek, önemli iyileştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini kaydetti.

Aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Üçlertoprağı, "Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük fedakarlıklar yaptık ama hiçbir zaman tek başımıza yapmadık. İstanbul Park'ı işletmenin sorumluluğunu almak çok kıymetli. Ancak bu süreç bir günde olmadı. Bu tesisin yönetimine talip olurken bunu ciddi çalışmalarla devlet büyüklerimizi ikna ederek sağladık." diye görüş belirtti.

İstanbul Park Pisti'nin son durumuyla ilgili de bilgi veren başkan Üçlertoğrağı, "Pistin (İstanbul Park) bakımsızlıktan kaynaklı ciddi altyapı sorunları var. İlk aşamada ciddi bir etüt çalışması olacak. İyileştirme çalışmaları yapılacak. Burada çoklu disiplinlerde pist yarışları başta olmak üzere organizasyonlarımıza başlayacağız. Buradaki uluslararası yarışların sayısını arttırmak istiyoruz. Ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacak organizasyonlara talip olacağız. Pist günleri düzenlemeye devam edeceğiz. Pistin ticari olarak hayatta kalabilmesi için ticari aktivitelerle desteklenmesi lazım. Ticari kiralamalara ve iş birliklerine gireceğiz. İhtiyaç duyan herkese trafik eğitimleri vereceğiz. Uluslararası Karting Pisti inşa edeceğiz. Bunun çalışmalarına başladık. İstanbul Park'ın kapıları herkese sonsuza kadar açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
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