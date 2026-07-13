Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de

Capital Haber Müdürü ve StartUp Yayın Yönetmeni Nilüfer Gözütok Ünal, dünya sıralamasında 92'nci, Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz ise 95'inci sırada yer aldı.

LinkedIn'de ekonomi, finans, şirketler, girişimcilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında üretilen içeriklerin etkisini değerlendiren liste; gazetecilerin içerik üretim sürekliliği, etkileşim performansı, takipçi kitlesiyle kurduğu bağ ve profesyonel erişimini dikkate alarak hazırlanıyor.

İki Türk gazetecinin dünyanın en etkili iş ve finans gazetecilerinin yer aldığı listede ilk 100 içerisinde bulunması, Türk ekonomi gazeteciliğinin uluslararası dijital platformlardaki görünürlüğü açısından da dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkıyor.