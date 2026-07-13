ARA
DOLAR
47,03
0,10%
DOLAR
EURO
53,59
0,00%
EURO
ALTIN
6014,83
-0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de

Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de

İş ve finans dünyasında içerik üreten gazetecilerin LinkedIn'deki etkisini analiz eden Favikon'un hazırladığı "Top 200 Business & Finance Reporters on LinkedIn Worldwide" listesinde Türkiye'den iki gazeteci ilk 100'de yer aldı.

Ekonomist
Ekonomist
Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de

Capital Haber Müdürü ve StartUp Yayın Yönetmeni Nilüfer Gözütok Ünal, dünya sıralamasında 92'nci, Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz ise 95'inci sırada yer aldı. 

LinkedIn'de ekonomi, finans, şirketler, girişimcilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında üretilen içeriklerin etkisini değerlendiren liste; gazetecilerin içerik üretim sürekliliği, etkileşim performansı, takipçi kitlesiyle kurduğu bağ ve profesyonel erişimini dikkate alarak hazırlanıyor.

Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de-1

İki Türk gazetecinin dünyanın en etkili iş ve finans gazetecilerinin yer aldığı listede ilk 100 içerisinde bulunması, Türk ekonomi gazeteciliğinin uluslararası dijital platformlardaki görünürlüğü açısından da dikkat çekici bir başarı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'den iki gazeteci LinkedIn'in küresel iş ve finans listesinde ilk 100'de-2
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL