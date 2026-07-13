İstanbul'da 34 plaka için kritik eşik: Geriye yalnızca 5 harf serisi kaldı

İstanbul'da araç sayısındaki artış, mevcut plaka sistemindeki harf gruplarını tükenme noktasına yaklaştırdı. Türkiye genelinde 2018'de geçilen üç harfli plaka uygulaması kapsamında İstanbul'da daha önce kullanılan 34 XX 0001 formatının yerini 34 AAB 001 düzeni almıştı.
Yaklaşık sekiz yıllık süreçte kentteki plaka serilerinin büyük bölümünün kullanılması, sistemin geleceğine ilişkin yeni düzenleme beklentisini gündeme getirdi.
1 İstanbul'da 34 plaka serileri tükeniyor mu?
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, İstanbul'da 34 plaka kodunda R harfiyle başlayan serilerin kullanımına geçildi. Mevcut uygulamada hususi araçlar için S, U, V, Y ve Z harf grupları kullanılabilir durumda bulunuyor. T harfi ise ticari taksilere ayrıldığı için hususi araç plakalarında üç harfli seri kapsamında yer almıyor.
Bu tablo, İstanbul'daki mevcut plaka sisteminde kullanılabilecek harf gruplarının giderek azaldığını ve sistemin sınırına yaklaşıldığını gösteriyor.
2 İstanbul'da yeni plaka sistemi nasıl olacak?
Uzmanlar, mevcut üç harfli plaka serilerinin tükenmesi halinde farklı uygulamaların değerlendirilebileceğini belirtiyor. Seçenekler arasında daha önce iptal edilen plaka serilerinin yeniden kullanıma alınması bulunuyor.
Gündemdeki bir diğer olasılık ise plakalardaki sayı hanesinin artırılması. Bu kapsamda 34 XXX 001 formatından 34 XXX 0001 şeklindeki dört haneli sisteme geçilebileceği ifade ediliyor. Ancak yeni formatın uygulanması için emniyet birimleri tarafından karar alınması gerekiyor.
3 Araç satın alanlar plakasını değiştirebilir mi?
Plaka değişikliği, özellikle ikinci el araç alan sürücülerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sıfır araç alımlarında ise özel plaka talebinde bulunulmaması halinde sistemde sırası gelen plaka otomatik olarak araca tahsis ediliyor.
4 İkinci el araç alımında plaka değişikliği nasıl yapılır?
İkinci el araç satışlarında plaka değişikliği, aracın kayıtlı olduğu şehir ile alıcının ikamet adresine göre yapılabiliyor. Başka bir ilin plaka kodunu taşıyan araç satın alındığında, noter satışı sırasında talepte bulunulması durumunda araç alıcının yaşadığı ilin plaka koduyla tescil edilebiliyor. Buna göre 55 plakalı bir aracı satın alan İstanbul'da yaşayan biri, işlemler sırasında başvuru yaparak 34 plaka alabiliyor.
Aracın mevcut plaka kodu ile alıcının ikamet ettiği il aynıysa standart işlemlerde farklı bir plaka tahsis edilmiyor. Bu durumda değişiklik, özel plaka tercih edilmesi halinde yapılabiliyor.
5 Plaka serilerinde tükenme riski hangi illerde var?
Yetkililer, plaka serilerindeki tükenme riskinin şimdilik İstanbul'la sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Diğer illerde yakın dönemde benzer bir sorun beklenmezken, İstanbul'da kullanıma alınan yeni harf serilerinin yaklaşık 6-8 ay içinde tamamlandığı ifade ediliyor.
Öte yandan, 2026 yılı için plaka basım ücreti 850 lira olarak uygulanıyor.