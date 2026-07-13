İstanbul'da 34 plaka için kritik eşik: Geriye yalnızca 5 harf serisi kaldı

İkinci el araç satışlarında plaka değişikliği, aracın kayıtlı olduğu şehir ile alıcının ikamet adresine göre yapılabiliyor. Başka bir ilin plaka kodunu taşıyan araç satın alındığında, noter satışı sırasında talepte bulunulması durumunda araç alıcının yaşadığı ilin plaka koduyla tescil edilebiliyor. Buna göre 55 plakalı bir aracı satın alan İstanbul'da yaşayan biri, işlemler sırasında başvuru yaparak 34 plaka alabiliyor.

Aracın mevcut plaka kodu ile alıcının ikamet ettiği il aynıysa standart işlemlerde farklı bir plaka tahsis edilmiyor. Bu durumda değişiklik, özel plaka tercih edilmesi halinde yapılabiliyor.