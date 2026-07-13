Bakan Şimşek cari açık verilerini değerlendirdi: Sürdürülebilir seviyelere dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TCMB tarafından açıklanan cari açık verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, küresel ekonomideki şoklara karşı cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının ekonomideki dayanıklılığı gösterdiğinin altını çizerek, makrofinansal istikrarı da desteklediğine işaret etti.

Merkez Bankası, bugün 2026 yılı Mayıs ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini açıklamıştı. Buna göre, mayıs ayında cari işlemler hesabı 1.459 milyon ABD doları açık verdi.

"Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için..."

Bakan Şimşek, kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşümlere devam edileceğini ifade etti:

"Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti.

Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir.

Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."