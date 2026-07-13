Toprağın altında 22 tonluk hazine: Ekonomiye milyonlar kazandırdı

Karakur, trüf mantarının fiyatının geçen yıl 100-150 euro arasında değişiklik gösterdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale tarafında yaklaşık 20 bin hektar alanda çalışmamızı tamamladık ve 3,5 tona yakın trüf varlığı tespit ettik. Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü şefliklerinde de yaklaşık 30 bin hektarda envanter ve planlama çalışmalarımızı tamamladık ve yaklaşık 6 ton trüf varlığı tespit ettik.

Refahiye Orman İşletme Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalarda toplam 62 bin hektarda yaklaşık 12,5 ton trüf mantarı tespit edildi. 2024'ten bu yana trüf mantarı satışını yapıyoruz, yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık."