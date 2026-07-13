Toprağın altında 22 tonluk hazine: Ekonomiye milyonlar kazandırdı

Erzurum ve Erzincan'da yürütülen çalışmalar, bölgedeki trüf mantarı potansiyelini ortaya koydu. Toplam 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı bulunduğu belirlenirken, son yıllarda gerçekleştirilen satışların ekonomiye sağladığı katkı da dikkat çekti.
1 Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında bulundu
Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, gazetecilere, Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında müdürlük yerleşkesinde hayata geçirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin bulunduğu alanı tanıttı.
2 Hassas burunlu köpeklerle toplanıyor
Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında doğal yetişen ve hassas burunlu köpeklerle toplanan trüf mantarının tespitine yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
3 "Ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon TL kazandırılmasını sağladık"
Karakur, trüf mantarının fiyatının geçen yıl 100-150 euro arasında değişiklik gösterdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale tarafında yaklaşık 20 bin hektar alanda çalışmamızı tamamladık ve 3,5 tona yakın trüf varlığı tespit ettik. Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü şefliklerinde de yaklaşık 30 bin hektarda envanter ve planlama çalışmalarımızı tamamladık ve yaklaşık 6 ton trüf varlığı tespit ettik.
Refahiye Orman İşletme Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalarda toplam 62 bin hektarda yaklaşık 12,5 ton trüf mantarı tespit edildi. 2024'ten bu yana trüf mantarı satışını yapıyoruz, yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık."
4 Laboratuvar ortamında üretim
Karakurt, laboratuvar ortamında meşe fidanı köklerine aşılanan mikorizalarla da trüf ürettiklerini anlatarak, Erzurum ve Erzincan'da 50 dönümde 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduklarını ifade etti.
5 Bu yıl 2,5 milyon fidan üretecekler
Orman Fidanlık Müdürlüğünün 350 dönüm alana kurulu olduğunu dile getiren Karakurt, bu yıl 2,5 milyon fidan üreteceklerini ve kapasiteyi sonraki sezonda 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
6 15 bin fidanı toprakla buluşturdular
Karakurt, 2025’te ahlat, alıç ve kuşburnu gibi türlerden yaklaşık 500 bin orman meyvesi fidanı ürettiklerini, ayrıca lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver, melisa ve nane türlerinden 15 bin fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.