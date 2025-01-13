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Türkiye'nin çiçekleri 80 ülkede açtı: 141 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'den 2024'te 141 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirildi, en fazla Hollanda ve İngiltere'ye satış yapıldı.

13 Ocak 2025 | 13:44
Türkiye'nin çiçekleri 80 ülkede açtı: 141 milyon dolarlık ihracat

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

 

 

 

 

 

 

1 80 ÜLKEYE SATIŞ

80 ÜLKEYE SATIŞ Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör temsilcileri, ağırlıklı olarak Hollanda olmak üzere 80 ülkeye satış yapıyor.

2 EN ÇOK KARANFİL GÖNDERİLİYOR

EN ÇOK KARANFİL GÖNDERİLİYOR Başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelere çoğunlukla karanfil gönderiliyor. Dış mekan peyzaj ürünleri olarak ise genelde ağaç türleri ve meyve fidanları talep görüyor.

3 60 BİN DEKARDA ÜRETİM

60 BİN DEKARDA ÜRETİM Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de 60 bin dekara yakın alanda süs bitkisi üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

4 EN FAZLA İHRACAT ANTALYA'DAN

EN FAZLA İHRACAT ANTALYA'DAN Yılmaz, "İhracatta en önemli kalemimiz karanfil. Yaklaşık 7 bin dekarlık bir üretim alanında ihracata yönelik çalışıyoruz. Antalya bu konuda Türkiye'de en fazla ihracat yapan şehrimiz. Yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerin yaklaşık yüzde 50'si Antalya'dan gidiyor. Sprey karanfilde de dünyada en fazla üretimi yapan ülkeyiz diyebiliriz" diye konuştu.

5 60 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

60 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM Sektörde 60 binden fazla kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurgulayan Yılmaz, tedarik ürünlerle düşünüldüğünde bu sayının 300 bine kadar çıktığını kaydetti.

6 İHRACAT ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

İHRACAT ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI İsmail Yılmaz, dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen sektör olarak güzel bir yıl geçirdiklerini belirtti. Yurt dışı satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 2'lik bir artış olduğunu dile getiren Yılmaz, sektörün geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirtti. Bu rakamı olumlu bulduklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

7 EN ÖNEMLİ PAZAR HOLLANDA

EN ÖNEMLİ PAZAR HOLLANDA "En önemli pazarımız Hollanda. İngiltere de yoğun ürün sattığımız pazarlardan biri. Bunun dışında Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere de önemli ölçüde ürün gönderiyoruz. Türk Cumhuriyetleri ile Körfez ülkelerine özellikle dış mekan ürünleri satıyoruz. Oralarda pazarımız her geçen gün büyüyor."
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