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Türkiye'nin ilk girişim ofisi açıldı

Türkiye'de kuluçka merkezlerinin "Girişim Ofisi (GO)" olarak yeniden yapılandırılmasını içeren yeni düzenleme doğrultusunda, Türkiye’nin İlk Girişim Ofisi (GO) olma unvanını kazanan Bilkent CYBERPARK CYBERGO resmî olarak açıldı.

11 Mart 2025 | 12:00
Türkiye'nin ilk girişim ofisi açıldı

Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli tören ile ülkemizdeki kuluçka merkezlerinin "Girişim Ofisi (GO)" olarak yeniden yapılandırılmasını içeren yeni düzenleme doğrultusunda, Türkiye’nin İlk Girişim Ofisi (GO) olma unvanını kazanan Bilkent CYBERPARK CYBERGO resmî olarak açıldı.

Açılış töreninde; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında girişimcileri destekleyen yeni yapıların oluşturulması, ülkemizin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecektir. Bilkent CYBERPARK CYBERGO, bu anlamda öncü bir adım olmuştur" ifadelerini kullandı. 

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan da, "Bilkent Üniversitesi olarak teknoloji ve inovasyonu destekleyen her adımın yanındayız. Bilkent CYBERPARK CYBERGO Girişim Ofisi, girişimcilerimize yeni fırsatlar sunacak ve ekosisteme büyük bir katma değer sağlayacaktır" dedi. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ise, "Bilkent CYBERPARK olarak girişimciliği destekleyen çalışmalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Ankara’da tüm gençlerimize öğrencilerimize erişecek ortamlar yaratıyoruz" dedi.
 

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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
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