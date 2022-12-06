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Türkiye Varlık Fonu, Kardemir hissesi alıyor

06 Aralık 2022 | 10:07
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:26
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Türkiye Varlık Fonu, Kardemir hissesi alıyor
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Kardemir) toplamda 50 milyon 294 bin 346,76 lira nominal değere sahip hissesini pay başına 13,05 liradan satın almak üzere anlaşmaya vardı.

TVF'nin Kardemir paylarının satın alınmasına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Kardökmak) 31 milyon 999 bin 559,5 lira ve Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Karçel) 18 milyon 294 bin 787,26 lira nominal değerli Kardemir sermayesi içinde yer alan A Grubu paylarının, 5 Aralık 2022'deki borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13,05 lira bedel üzerinden borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kardemir'in sermayesi içinde 240 milyon lira nominal değerli A Grubu pay bulunuyo
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