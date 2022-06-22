ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre önümüzdeki çeyrekte Türkiye’deki 10 sektörden 9’unda ve 7 bölgenin 6’sında işe alımlarda artış bekleniyor. 250’den fazla çalışanı olan işverenler işe alım planı en yüksek olan grup olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de işverenler 3. çeyrekte güçlü bir işe alım performansına imza atmayı değerlendiriyor.

ManpowerGroup, 2022’nin üçüncü çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40 binden fazla işverenle bir anket yaptı.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Anketi’ne göre küresel işe alım iyimserliği küresel, pandeminin başlangıcından bu yana görülmeyen seviyelere döndü. 40 ülke içerisindeki 36 ülkede bulunan işverenler yıllık bazda daha güçlü işe alım beklentileri olduğunu aktardı. 3. çeyrek için Küresel Net İstihdam Görünümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artış ile yüzde 33’e yükseldi.

Ankete katılan 1027 Türk işveren ise ülkemizde 2022’nin üçüncü çeyreğinde 13 yüzde puanlık bir Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım hızı öngörüyor. NEO puanının bir önceki çeyreğe göre 2 yüzde puan gerilemesi beklense de 2021 yılının 3. çeyreğine kıyasla 5 puan artması bekleniyor. Türkiye’deki işe alım iklimi, global ortalamanın -20 puan altında bir puan alarak 40 ülke içerisinde alt sıralarda yer aldı.

İmalat, otel ve restoran sektöründe beklenti yüksek

Ankete göre Türkiye’de yerel üretim ve ihracat önemini koruduğu için imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentilerinin güçlü olduğu görülüyor. Diğer yandan uçuşların yeniden başlaması nedeniyle Türkiye’nin otel ve restoran sektörü de güçleniyor, bu durum özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkiliyor.

İşveren, gelirini artırmak isteyen çalışanı tutma gayretinde

Yayımladıkları anketle ilgili değerlendirmede bulunan, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye’deki işverenlerin işe alım beklentilerinin pozitif olduğunu görmek umut verici olsa da işverenler hâlâ ücret enflasyonu ile mücadele ediyor. İşverenlerimizin ajandalarındaki bir diğer önemli konunun yaşam tarzlarını iyileştirmek amacıyla iş değiştirmek isteyen çalışanları tutundurmak ve bu konuda çalışmalar yapmak olduğunu gözlemliyoruz. Bir önceki çeyreğe göre en fazla artış gösteren sektör 14 yüzde puan değişimle restoran ve oteller oldu. Bu sektördeki işe alım beklentilerindeki üç aylık artış, 40 ülkenin üç aylık artış ortalamasının 11 puan üzerinde ve küresel olarak onuncu sırada yer alıyor.” dedi.

En güçlü sektörler toptan ve perakende ticaret

Türkiye’deki 10 sektörden 9’unda işe alım yöneticileri önümüzdeki çeyrekte çalışanların sayısını artırmayı planlarken, 1 sektörde NEO düşüş gösteriyor. Türkiye’nin en rekabetçi sektörü, istihdam görünümü 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana 12 yüzde puan ve 2021’in üçüncü çeyreğinden bu yana 28 yüzde puan artışla 35 puana ulaşan toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu puan, 2011 yılından bu yana ölçülmeye başlanan toptan ve perakende ticaret sektöründe, kaydedilen en yüksek NEO puanı. Düşüş gösteren tek sektör BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya…

En zayıf bölge Doğu Anadolu

Türkiye’deki 7 bölgenin altısındaki şirketler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 1 bölgede düşüş öngörüyor. Türkiye’nin en rekabetçi bölgesi, 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana 7 yüzde puan, 2021’in üçüncü çeyreğinden bu yana 26 yüzde puan yükselişle 37 NEO puana ulaşan Karadeniz bölgesi olurken, en az rekabetçi bölge şirketlerin -15 Net Görünüm öngördüğü Doğu Anadolu oldu.

Büyükler daha çok işe alım planlıyor

Türkiye’deki 4 farklı boyuttaki organizasyonlar, önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında bir artış planlıyor. 250’den fazla çalışanı olan kuruluşlardaki işverenler, 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana yüzde 3 puan yüsleşile 25 NEO puanı ile en iyimser durumda olan işverenler.