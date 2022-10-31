Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit ve elektrikli otomobillere kayış devam ediyor. Tüketiciler için hibrit otomobil fiyatları da önem kazanıyor. Otomotiv veri analiz firması Cardata, 750 bin TL altındaki sıfır km hibrit otomobilleri sıraladı. İşte Türkiye’nin 750 bin TL altındaki hibrit elektrikli modelleri ve 2022 satış fiyatları…

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”, hibrit otomobillere tüketicilerin ilgisini ortaya koyuyor. ODD’nin raporuna göre ocak-eylül döneminde toplam otomobil satışları içinde hibrit otomobiller 38 bin 390’la 9,6 pay aldı. Ayrıca 4 bin 56 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Söz konusu dönemde sadece hibrit ve elektrikli araç satışlarının arttığı görülüyor.

Veriler, dünyaya kıyasla elektrikli ve hibrit otomobillerin adet bazında Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etse de satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

Peki, hibrit otomobil fiyatlarında son durum ne? Cardata verilerine göre Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km hibrit otomobilin fiyatı 461 bin TL. 750 bin TL altındaki 16 hibrit otomobil modeli ve fiyatları ise şöyle…

Bu haber de dikkatinizi çekebilir: Sıfır otomobilde 500 bin TL altı 34 model ve güncel fiyatları…

Marka – Model – Tip – Donanım Tipi – Beygir Gücü – Motor Tipi – Vites Tipi – 0 km Fiyat