Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit ve elektrikli otomobillere kayış devam ediyor. Tüketiciler için hibrit otomobil fiyatları da önem kazanıyor. Otomotiv veri analiz firması Cardata, 750 bin TL altındaki sıfır km hibrit otomobilleri sıraladı. İşte Türkiye’nin 750 bin TL altındaki hibrit elektrikli modelleri ve 2022 satış fiyatları…
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”, hibrit otomobillere tüketicilerin ilgisini ortaya koyuyor. ODD’nin raporuna göre ocak-eylül döneminde toplam otomobil satışları içinde hibrit otomobiller 38 bin 390’la 9,6 pay aldı. Ayrıca 4 bin 56 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Söz konusu dönemde sadece hibrit ve elektrikli araç satışlarının arttığı görülüyor.
Veriler, dünyaya kıyasla elektrikli ve hibrit otomobillerin adet bazında Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etse de satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.
Peki, hibrit otomobil fiyatlarında son durum ne? Cardata verilerine göre Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km hibrit otomobilin fiyatı 461 bin TL. 750 bin TL altındaki 16 hibrit otomobil modeli ve fiyatları ise şöyle…
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Marka – Model – Tip – Donanım Tipi – Beygir Gücü – Motor Tipi – Vites Tipi – 0 km Fiyat
FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid Urban 70 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Manuel FİYAT: 460 bin 900
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Easy 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 646 bin 900 TL
KIA Cee’d 1.0 T-GDI Cool 120 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) DCT FİYAT: 665 bin TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Urban 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 671 bin 900 TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Street 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 678 bin 900 TL
SEAT Leon 1.0 eTSI Start&Stop Style 110 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) DSG FİYAT: 690 bin TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Urban 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 691 bin 900 TL
RENAULT Captur 1.3 TCe MHEV Touch 140 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) EDC FİYAT: 701 bin TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Urban 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 703 bin 900 TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Lounge 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 706 bin 900 TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Urban 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 713 bin 900 TL
RENAULT Captur 1.3 TCe MHEV Touch Plus 140 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) EDC FİYAT: 729 bin TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Lounge 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 738 bin 900 TL
KIA Cee’d 1.6 CRDI Cool 136 Elektrik/Dizel MHEV (Mild Hybrid) DCT FİYAT: 745 bin TL
RENAULT Captur 1.3 TCe MHEV Icon 140 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) EDC FİYAT: 746 bin TL
FIAT Egea 1.5 T4 MHEV Lounge 130 Elektrik/Benzin MHEV (Mild Hybrid) Otomatik FİYAT: 748 bin 900 TL
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