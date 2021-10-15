Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya’da Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki bakan, Polonya Savunma Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Akar, görüşmelerde hem askeri eğitim iş birliği konusundaki çalışmaları hem de savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek “Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile birlikte ilişkilerimiz çok daha süratlenecektir.” ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ise “İki ülke arasında sadece NATO içinde değil farklı alanlarda da iş birliği söz konusu. Cumhurbaşkanı Sayın Duda’nın Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında iş birliği konusunda imzalanan anlaşmalar ve insansız hava araçlarının satın alınması bu iş birliğinin somut göstergesidir.” diye konuştu.

Türkiye ve Polonya arasındaki askeri iş birliğinin sadece savunma sanayisi ile sınırlı olmadığını, eğitim alanında da önemli iş birliği bulunduğunu dile getiren Blaszczak, bunun daha da artacağına yönelik inancını ifade etti. Blaszczak, “Yakında Polonya’dan bir heyet, silah sistemleri satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye’ye gidecek.” diye konuştu.