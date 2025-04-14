TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları başladı mı? TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İŞKUR TÜRKŞEKER BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TÜRKŞEKER başvuruları, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı bugün aktifleştirilecek.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKŞEKER BAŞVURU ŞARTLARI

MEYDAN TOHUM İŞLEME BİRİMİ

İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak

2-G Sınıfı Sürücü Belgesi ve C Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak

TIR ŞOFÖRÜ

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak

2-En az 10 (on) yıllık CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahip olmak

3-Asgari 1 (bir) yıl çalışma tecrübesi olduğunu Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek

KAMYON ŞOFÖRÜ

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak

2-En az 5 (beş) yıllık C Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak

3-Asgari 1 (bir) yıl çalışma tecrübesi olduğunu Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek

MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ

1- EML (Mekatronik, Makine Bakım Onarım, Kimya Proses, Kimya Laboratuvar, Gıda Teknolojisi, Makine, Mekanik,

Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Bakım Onarım, Endüstriyel Kontrol, Elektronik Sistemler, Elektronik veya

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) mezunu olmak

veya

2-Lise ve dengi okul mezunu olup; MEB onaylı Makine Bakım Onarım, Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri,

Endüstriyel Bakım Onarım veya Endüstriyel Kontrol Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak

veya

3-Lise ve dengi okul mezunu olup; asgari 1 (bir) yıl Kimya Prosesi alanında çalışma tecrübesi olduğunu Unvanlı

SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

1- EML (Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü)

mezunu olmak

veya

2-Lise ve dengi okul mezunu olup; MEB onaylı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık Belgesine sahip

olmak

MEKANİKER BUHAR KAZANLARI TEKNİSYENİ

1- EML (Yapı Tesisat Sistemleri, Isı Tesisat Sistemleri, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma Doğalgaz İç Tesisatçısı,

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Tesisat ve Enerji Sistemleri veya Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri)

mezunu olmak

veya

2-Lise ve dengi okul mezunu olup; MEB onaylı Yapı Tesisat Sistemleri Ustalık Belgesine sahip olmak

BİLGİSAYARLI MAKİNE TEKNİSYENİ

Endüstriyel Modelleme, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı veya Mekanik) mezunu olmak

veya

2-Lise ve dengi okul mezunu olup; MEB onaylı Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri, Endüstriyel Kalıp, Bilgisayar

Destekli Endüstriyel Modelleme veya Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Ustalık Belgelerinden en az birine

sahip olmak

METAL TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

1- EML (Kaynakçılık, Elektrik Kaynağı, Metal Doğrama, Çelik Konstrüksiyon veya Metal İşleri) mezunu olmak

veya

2-Lise ve dengi okul mezunu olup; MEB onaylı Çelik Konstrüksiyon, Kaynakçılık veya Metal Doğrama Ustalık

Belgelerinden en az birine sahip olmak

İNŞAAT TEKNİSYENİ

1- EML (İnşaat Teknolojisi Alanı) mezunu olmak

veya

2-Lise ve dengi okul mezunu olup; MEB onaylı İnşaat Ustalık Belgesi veya İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesinden en

az birine sahip olmak

AMBAR İŞÇİSİ

1-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Muhasebe veya Bilgisayarlı Muhasebe) mezunu olmak

İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ

1-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama Hizmetleri, Aşçılık veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri) mezunu olmak

DESTEK PERSONELİ (YARDIMCI HİZMETLER)

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak

2-MEB onaylı Otobüs İşletmeciliği Sertifikasına sahip olmak

DİĞER POZİSYONLAR VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN.

ALIM YAPILACAK ŞEKER FABRİKALARI

Kadroya alınacak personellerin istihdam edileceği şeker fabrikaları ve alım sayıları şu şekilde:

Ağrı Şeker Fabrikası'na 73

Ankara Şeker Fabrikası'na 196

Burdur Şeker Fabrikası'na 130

Elazığ Şeker Fabrikası'na 45

Erciş Şeker Fabrikası'na 79

Ereğli Şeker Fabrikası'na 158

Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148

Ilgın Şeker Fabrikası'na 132

Kars Şeker Fabrikası'na 56

Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101

Malatya Şeker Fabrikası'na 83

Susurluk Şeker Fabrikası'na 121

Uşak Şeker Fabrikası'na 115

Yozgat Şeker Fabrikası'na 129

Şeker Enstitüsü'ne 20

Ankara Makine'ye 16

Eskişehir Makine'ye 31

Turhal Makine'ye 11

Afyon İmalat'a 13

EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.

ALINACAK PERSONEL KADROLARI

personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.

