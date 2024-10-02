TÜSİAD, Dijital Türkiye konferansında teknolojinin yıkıcı gücü ele alındı

TÜSİAD tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, 1 Ekim'de Wyndham Grand Levent'de gerçekleşti. “Dönüşen Rekabette Yıkıcı Güç” temasıyla düzenlenen konferansta; yeni teknolojilerin küresel rekabete, üretim ve tedarik süreçlerine, iş yapış biçimleri ve insan kaynağına etkilerinin çok boyutlu bir perspektiften ele alınması amaçlandı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu gerçekleştirdi. Tüm gün süren konferans değerli konuşmacılara ve ilham verici panellere ev sahipliği yaptı.



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik büyümeye ilişkin paradigmaları değiştiren teknolojik yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Dijital teknolojiler, rekabeti ve iş hayatını hızla ve kökten dönüştürüyor.



Yapay zeka, kuantum teknolojileri, siber-fiziksel sistemler ve yarı iletkenler gibi kritik teknolojilerin etkisi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin, geleneksel ekonomide küresel GSYH içindeki %1'lik payına karşılık, dijital ekonomideki payı ‰1 (binde bir) civarında. Bu veriler bize potansiyelimizi hayata geçirecek adımları atmanın kritik olduğu bir dönemde olduğumuzu gösteriyor.



Güçlü ve en üst seviyede sahiplenilmiş politika vizyonunu etkili ve bütüncül destek mekanizmaları ile kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. Teknolojik dönüşüm yapısı gereği yıkıcıdır ve geçiş süreci zorludur. Öte yandan, teknolojik dönüşüm eğer doğru yönetilirse refaha, verimliliğe, yaratılan katma değere, beşeri sermayeye, sosyal kalkınmaya, demokrasiye olumlu yönde etki eder.



Bu dönüşüm sürecini var eden en önemli yatırım alanlarından biri ise yüksek teknoloji destekli inovasyon ekosisteminin oluşturulmasıdır.”



TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci konuşmasında şunları söyledi:

“Teknolojinin hızlı gelişimi, geleneksel yöntemlerle işlerimizi yönetmeyi, toplumsal dinamiklere etkisini değerlendirmeyi ve gelecek öngörüsü yapmayı zorlaştırıyor. Üretken yapay zeka gibi pek çok gelişim fırsatını da içinde taşıyan yenilikçi teknolojiler, hızlı ve farklı çözüm olanakları sağlıyor, rekabeti amansız bir şekilde dönüştürüyor. Bu durum, ekosistemin paydaşlarını farklı düşünmeye, politikaları çok boyutlu kurgulamaya ve uygulamaları iyi bir koordinasyonla en verimli şekilde gerçekleştirmeye zorluyor.



Kaynaklarımızı Ar-Ge'ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime daha fazla ayırmamız gerektiğine inanıyoruz.



Etkinliğimize katılan ve değer katan tüm konuşmacılara, desteklerini esirgemeyen Fibabanka, Amazon, İnci Radar, SabancıDx, Equinix, Esas Holding, Odgers Berndtson ve tüm destekçilerimize, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum."



TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı kapsamında ulusal ve uluslararası birçok değerli konuşmacı, geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörülerini paylaştı. Türkiye'nin rekabetçi gücünü koruması için üretken yapay zekanın küresel ekonomik görünüme etkisi, CEO'ların dijital dönüşüm ajandası, değişen yetkinlik gereksinimleri, teknoloji ve tasarım, “Silikon Vadisi” ruhu ve girişimcilik ele alınan konulardan bazıları oldu.



TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı yenilikçi ve dinamik “Start-up Zone” ile bu yıl bir adım daha ileriye giderek Start-Up Talks ve TÜSİAD SD² kapsamında, teknoloji tedarikçilerine projelerini tanıtmak için ideal bir platform sundu. Katılımcılar, gün boyunca Start-Up Zone'da firmaların stantlarını ve deneyim alanlarını ziyaret etme ve networking imkânı buldu. Dönüşümde Yeni Nesil özel oturumuyla genç ve yaratıcı kuşakların etkileyici hikayeleri ve ilham verici projeleri dinleyicilerle paylaşıldı.