ARA
Bist 100
8304,83
3,3%
Bist 100
Dolar/TL
27,2217
0,1984%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8235
-0,4388%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,059
-0,5153%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1677,55
-0,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜSİD'in yeni başkanı Bekir Topuz oldu

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİD) başkanlığa Bekir Topuz seçildi. Topuz yeni dönemde sektörün ihracatını artırmak ve Türkiye'deki fuara yurtdışından önemli firmaları getirmek için çok önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

25 Eylül 2023 | 17:34
0
TÜSİD'in yeni başkanı Bekir Topuz oldu

Yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracat yapan TÜSİD'in Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Bekir Topuz oldu. Endüstriyel mutfağın tek derneği olduklarına işaret eden Topuz, yeni dönemde yönetim kurulunu şimdiye kadar TÜSİD yönetiminde olmayan sektörlerden seçtiklerini ve her bir üyenin farklı bir sektörde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Yeni dönemde tamamı genç ve ikinci kuşak temsilcilerden oluşan yedek yönetim kurulu üyelerinin de artık yönetim kurulu toplantılarına katılacağını ve genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ifade eden Topuz, böylece daha katılımcı bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirtti.

'Fuarlara yabancı katılımcı çekeceğiz'

İhracatçılar Birliği ile ortak düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı’nın da destek olduğu fuarlar ve UR-GE'lere ağırlık vererek ihracatı artırmanın en önemli hedeflerinden birisi olduğunu vurgulayan Topuz, ikinci olarak da Türkiye'deki fuara yurtdışından katılımcı çekmeye çalışacaklarını ifade etti. Fuara yurtdışından ziyaretçi gelmesine karşın standı olanları getiremediklerini belirten Topuz, "Yeni dönemin en büyük hedefi burayı gerçek uluslararası fuar haline getirip Çin'den, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan katılımcı getirmek. Mümkün olduğu kadar her ülkeden getirmeye çalışacağız." dedi. 

Önümüzdeki yıl için şimdilik bir tanesi İtalya'daki SİGEP Fuarı ve diğeri de Chicago'daki NRA Fuarı olmak üzere iki tane fuar planladıklarını anlatan Topuz, yetiştirebildikleri takdirde Meksika'daki Abastur Fuarı'na da katılmak istediklerini ifade etti. 
Endüstriyel mutfak ve set üstü ekipmanlar, tencere, tava kaşık, çatalla beraber sektörün toplam 6,5 milyar dolar civarında ihracat yaptığına işaret eden Topuz, dünyadaki resesyon nedeniyle bu yıl ihracatı artırmanın zor olduğunu, ilk etapta mevcudu koruyarak önümüzdeki yıllarda bu rakamı daha yükseklere çıkarmak için çaba göstereceklerini belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1677,55 -0,25%
  • ALTIN ONS 1916,78 -0,45%
  • BIST 100 8304,83 3,3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,2217 0,1984%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8235 -0,4388%
  • EURO/USD 1,059 -0,5153%
  • INGILIZ STERLINI 1,22098 -0,28909%
  • JAPON YENI 148,818 0,372%
  • KANADA DOLARI 1,34676 -0,12533%
  • RUS RUBLESI 95,24 -1,1007%
Günün En Çok Okunanları
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri satacak!
TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri satacak!
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Yenikapı Boat Show 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
Yenikapı Boat Show 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
GERİ
İLERİ
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri satacak!
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri satacak!
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri satacak!
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Yenikapı Boat Show 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL