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Tütün mamullerine gramaj sınırlaması getirildi

Nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulünün piyasaya arzında gramaj çeşitliliği açısından sınırlama getirildi.

28 Eylül 2023 | 11:25
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Tütün mamullerine gramaj sınırlaması getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının puro ve sigarillo, nargilelik tütün mamulü, sarmalık tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü teknik düzenlemelerine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bu düzenlemelerle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen söz konusu ürünlere yönelik standartlara uyulması zorunlu hale getirildi.

Buna göre, yasa dışı ticaretle mücadele edilebilmesi ve piyasa gereklilikleri gerekçesiyle tütün mamullerinin piyasaya arzında uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü, TS 13569 Pipoluk Tütün Mamulü ve TS 13444 Puro ve Sigarillo standartlarında TSE tarafından düzenleme yapılması üzerine, anılan standartlara uyulmasını zorunlu kılan mevcut teknik düzenleme tebliğleri yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tebliğlerle belirtilen kategorilerdeki tütün mamullerinin anılan TS standartlarına uyumlu şekilde piyasaya arzının yeniden zorunlu hale getirilmesine, aykırı davranışlarda uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin hükümlerle geçiş dönemine ilişkin süreler belirlendi.

Bu kapsamda, nargilelik tütün, pipoluk tütün ve sarmalık kıyılmış tütün mamulünün piyasaya arzında gramaj çeşitliliği açısından sınırlama getirildi.

Aromasız nargilelik tütün mamulü sadece 100 gramlık, aromalı nargilelik tütün mamulü ise sadece 25 gramlık ambalajlarda olmak üzere tek gramajla piyasaya arz edilebilecek. Geleneksel ve harmanlanmış sarmalık kıyılmış tütün mamulü 50 ve 100 gramlık, tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü 50, 100 ve 200 gramlık, pipoluk tütün mamulü 50 ve 100 gramlık ambalajlarda piyasaya verilebilecek.

Ayrıca, puro ve sigarillo en fazla 25 adet olarak ambalajlanabilecek.

Geçmiş tebliğler kapsamında söz konusu ürünler daha fazla seçenekli gramajlarda piyasaya sunulabiliyordu.

Firmalar, TSE standartlarının yürürlükteki haline uygun olmayan tütün mamulü çeşitlerini bu yıl sonuna kadar piyasaya arz edebilecek. Farklı gramajlardaki ürünler 30 Haziran 2024'e kadar piyasada bulunabilecek.

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