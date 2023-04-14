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Twitter'dan içeriklere "abonelik" özelliği geliyor

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını bildirdi.

14 Nisan 2023 | 01:04
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Twitter'dan içeriklere "abonelik" özelliği geliyor

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.

Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

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