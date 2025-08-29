ARA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ulaşım altyapısına yönelik sağlanan dış finansmanları değerlendirdi.


“Ulaşım altyapısına sağlanan finansman 4,2 milyar Euro'ya ulaştı”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamının yaklaşık 4,2 milyar Euro'ya ulaştığını belirterek, "Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar avroluk dış finansman teminini değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bu projeye finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar Euro'ya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

