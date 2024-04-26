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Uludağ Ekonomi Zirvesi açılış kokteyli gerçekleştirildi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) açılış kokteyli iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

26 Nisan 2024 | 01:12
Uludağ Ekonomi Zirvesi açılış kokteyli gerçekleştirildi

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen zirve, 25-28 Nisan'da Sapanca'da gerçekleştiriliyor. UEZ 2024'ün bu yılki teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olarak belirlendi.

Zirve, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında NG Enjoy Sapanca Otel'de, iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla açılış kokteyli gerçekleştirildi. Kokteylde konuşan ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, zirvenin bu yılki temasının "sorumlu ve duyarlı liderlik" olduğunu belirterek, liderliğin önemine vurgu yaptı. Konut sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Öztürk, bu sektöre ilişkin önerilerini sıraladı.

Capital-Ekonomist-StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük zirvede panellerin gerçekleşeceğini söyledi. Eski İsveç Başbakanı Fredrık Reinfeld ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'ın da konuşmacılar arasında yer aldığını aktaran Büyük, dünyadan ve Türkiye'den pek çok liderin de fikirleriyle zirvede yer alacağını söyledi.

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