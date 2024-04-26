25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleştirilen UEZ 2024’ün bu yılki teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” olarak belirlendi.

Zİrvenin açılışında konuşan Capital-Ekonomist-StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, "Dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu kalıcı barış ortamını sağlayabilmek, yeşil ve teknolojik devrimi gerçekleştirebilmek ancak 'sorumlu ve duyarlı bir liderlik' anlayışıyla mümkün. Bu bakış açısıyla 'sorumlu ve duyarlı liderliğin' ne kadar önemli olduğuna 2024 yılı zirvemizde özel bir vurgu yapmak istedik." dedi.