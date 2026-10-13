Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10. yılını kutladı

Adana’nın zengin gastronomi kültürünü Türkiye ve dünyayla buluşturan 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet” temasıyla düzenlenen festivalin ilk günü, Adana’nın gastronomi mirasına sahip çıkan özel bir açılışla başlarken, gün boyunca Merkez Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Festivalin ilk etkinliği, Adana’nın gastronomi kültürünün önemli duraklarından biri olması hedeflenen Selamlık Sofra Mirası Evi’nin açılışı oldu. Büyük Saat karşısında gerçekleştirilen açılışla birlikte Adana’nın sofra kültürünün, geleneksel lezzetlerinin ve gastronomi mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde festival coşkusu Festival Korteji ile Merkez Park’a taşındı. Adana’nın kendine özgü enerjisini ve renkli kültürünü yansıtan kortej yürüyüşü, festival alanında ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Kortejin ardından Ana Lezzet Sahnesi’nde gerçekleştirilen Açılış ve Mangal Ateşi Yakılması programıyla festivalin resmi açılışı yapıldı. Ardından açılış konuşmaları gerçekleştirilirken, festivalin 10. yılına ilişkin mesajlar paylaşıldı. Program, açılış mangalının yakılması ve protokol ile şeflerin buluşmasıyla devam etti.

Festivalin 10. yılına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Adana’nın gastronomi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Adana’nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri, bu ürünlerle şekillenen mutfak kültürünü ve soframızın etrafında oluşan güçlü birlikteliği daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. 10 yıldır büyüyerek devam eden Adana Lezzet Festivali, bugün yalnızca bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine geçerek şehrimizin kültürünü, üretimini ve misafirperverliğini dünyaya anlatan önemli bir buluşma noktası haline geldi. Bu yıl da Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet diyerek Adana’nın tüm zenginliklerini birlikte kutlayacağız.” dedi.

Açılış töreninde festival programına ilişkin bilgiler de paylaşılırken, Festival İçerik Sorumlusu Ebru Koralı üç gün boyunca ziyaretçileri bekleyen etkinlikleri anlattı. Koralı, festivalin 10. yılına özel olarak Adana’nın sofra kültürünü farklı deneyimlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl festivalimizin 10. yılına özel olarak Adana’nın geçmişten bugüne taşıdığı sofra kültürünü farklı deneyimlerle ziyaretçilerimizle buluşturmak istedik. Yerel lezzetlerimizi, şeflerimizin yorumlarını, açık ateş deneyimini ve farklı ülkelerden gastronomi profesyonellerinin katkılarını aynı çatı altında bir araya getirdik. Festival boyunca Adana’nın sadece lezzetleriyle değil; üretimi, kültürü, müziği ve yaşam biçimiyle de ne kadar zengin bir şehir olduğunu hep birlikte deneyimleyeceğiz.” dedi.

Açılış programının ardından gerçekleştirilen Açık Ateş Gastronomik Show, festivalin ilk gününün öne çıkan etkinliklerinden biri oldu. İsveçli şef Nicolai Tram, Ana Lezzet Sahnesi’nde gerçekleştirdiği gösteride açık ateş tekniğini farklı gastronomik yorumlarla ele alarak ziyaretçilere ilham veren bir deneyim sundu.

Festivalin ilk gün programı, Nazende Açılış Konseri ile devam etti. Ana Lezzet Sahnesi’nde gerçekleşen konserin ardından eğlence programı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen İbrahim Büyükak Stand-up Gösterisi ile sürdü.

Günün finalinde ise Retrobüs Konseri, Sariyer erformans Sahnesi’nde festival ziyaretçilerini müzikle buluşturdu. Böylece festivalin ilk günü, gastronomi, kültür, eğlence ve müziği bir araya getiren zengin programıyla tamamlandı.

Adana’nın gastronomi kültürünü farklı yönleriyle ele alan 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, ikinci gününde de birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. “Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet” temasıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde Adana Lezzet Sahnesi, şef sunumları, atölyeler ve söyleşilerle gün boyunca gastronomi meraklılarının buluşma noktası olurken, festival alanının farklı noktalarında düzenlenen yarışmalar, müzik ve sahne etkinlikleri de ziyaretçilere gün boyu farklı deneyimler sundu.

Günün ilk etkinlikleri kapsamında “Adana Sofrasına Hoşgeldiniz” başlıklı şef sunumu gerçekleştirildi. Şef ve TV programcısı Sahrap Soysal, moderatör Nesrin Karataş, şef Enes Bayram ile Çukurova Aşçılar Derneği temsilcileri Tülay Nisanoğlu ve Seher Seçkin Karakoç, Adana sofrasının karakteristik özelliklerini ve geleneksel lezzetlerini ele aldı. Sunuma Yüksük Atölyesi eşlik etti.

Festivalin ikinci gününde Adana Lezzet Sahnesi’nin yanı sıra Şefler Lezzet Sahnesi’nde de gün boyunca gastronomi etkinlikleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda Gastronomi Atölyeleri kapsamında Fatma Çıkla Atölye Çadırı’nda farklı uygulamalar ziyaretçilerle buluşurken, Genç Şefler Yarışmaları da Genç Şefler Çadırı’nda genç yetenekleri gastronomi tutkunlarıyla bir araya getirdi.

Program, “Çukurova’dan” başlıklı workshop ile devam etti. Taarsa Kurucu Şefi Melih Demirel ve Deniz Boltaç’ın gerçekleştirdiği atölyede Çukurova mutfağının zengin ürün çeşitliliği ve yöresel gastronomi kültürü farklı tekniklerle ele alındı.

Festivalin ikinci gününde gastronominin kültürel diplomasi boyutu da gündeme geldi. “Gastrodiplomatik Adana” başlıklı söyleşide moderatörlüğü Ebru Koralı üstlenirken; Solid Danışmanlık Kurucusu Tolga Atalay, Küresel Yeme-İçme Yatırımları Yöneticisi Levent Veziroğlu ve oyuncu, KURUL Bitez Kurucusu Kaan Çakır, Adana’nın gastronomi aracılığıyla uluslararası alanda yaratabileceği kültürel ve ekonomik değeri değerlendirdi. Söyleşiye Zehra Akkese tarafından hazırlanan Sarımsaklı Köfte eşlik etti.

Günün uluslararası buluşmalarından biri ise “Ortak Mutfak Kültürümüz” başlıklı workshop oldu. Kahire’deki Khufu’s Restaurant’ın şefi Moustafa Seif, farklı coğrafyaların mutfak kültürleri arasındaki ortak noktaları Adana mutfağı üzerinden ele aldı.

Ardından gerçekleştirilen “Karataş Denizinden” workshopunda şef Jale Balcı, Adana’nın denizle buluşan mutfak kültürüne ve Karataş’ın gastronomik potansiyeline odaklandı.

Festivalin ikinci gününde Adana’nın gastronomi mirasının araştırılması ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar da öne çıktı. “Kavsara’nın Yolculuğu” başlıklı söyleşi ve workshopta araştırmacı yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Biber, peynir üreticisi Gizem Manisalı ve Kuruçeşme Çiftliği Adana’dan Murat Ulusoy, Kavsara’nın gastronomi yolculuğunu ele aldı. Program kapsamında Ertuğrul Akpınar eşliğinde Adana peynirleriyle pide yapımı gerçekleştirildi.

Adana Lezzet Sahnesi’nde gün boyunca farklı coğrafyaların mutfak kültürleri de Adana gastronomisiyle buluştu. “Akdeniz” başlıklı workshopta İspanya’nın Miranda de Ebro şefi Alejandro Serrano ve şef Gaye Şahin, Akdeniz mutfakları arasındaki ortak lezzet ve teknikleri ziyaretçilerle paylaştı.

Ardından şef Murat Deniz Temel, “Toroslardan” başlıklı workshopta Torosların ürünlerini ve mutfak kültürünü ele aldı. “Çukurova’dan · ÇÖÇ” başlıklı workshopta ise şef Ferhat Bora, ÇÖÇ eşliğinde Çukurova mutfağının özgün lezzetlerinden birini ziyaretçilerle buluşturdu.

Günün dikkat çeken söyleşilerinden biri de “Anadolu Halk Mutfakları: Keşkek, Herise, Hırısi” başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selma Atabey’in üstlendiği söyleşide; şef Gökhan Çilak, Keşkek Kitabı Yazarı Gonca Tokuz, Baysal Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Kapurcuk Akademi’den Av. S. Ece Baysal Güngör, Muğla Valiliği Temsilcisi Doç. Dr. Buket Ünal ile ekonomist ve TÜRSAB Menteşe-Yatağan-Ula Alan Sorumlusu Gürkan Tetik, Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşayan ortak halk mutfaklarını ve bu mutfakların kültürel miras içindeki yerini değerlendirdi. Söyleşiye Feride Akay Sözügeçer ve Süleyman Sözügeçer tarafından hazırlanan Herise ikramı eşlik etti.

Gastronomi programının yanı sıra festival alanında gün boyunca müzik ve sahne etkinlikleri de devam etti. 14.00-17.00 saatleri arasında DJ ve dans gösterileri ile yerel müzik grupları ziyaretçilerle buluşurken, Sarıyer Performans Sahnesi’nde Touche sahne aldı. Akşam saatlerinde ise Amfi Tiyatro’da Tahsin Hasoğlu Stand-up Gösterisi gerçekleştirildi.

İkinci günün görsel şovlarından biri ise saat 20.00’de Seyhan Nehri’nde gerçekleştirilen Nehir Gösterisi oldu. Lazer, havai fişek ve drone şovlarının bir araya geldiği gösteri, festival ziyaretçilerine renkli görüntüler sundu.

Festivalin ikinci günü, Zara’nın sahne aldığı konserle sona erdi. Zara, sevilen eserleriyle festival ziyaretçilerine müzik dolu bir akşam yaşatırken, Merkez Park’taki festival coşkusu gece boyunca devam etti.

“Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet” temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, üçüncü gününde de Adana Lezzet Sahnesi’ndeki etkinliklerle ziyaretçilerine gastronomi dolu bir gün yaşattı. Üç gün boyunca Adana’nın yerel ürünleri, geleneksel lezzetleri ve gastronomi kültürü farklı etkinliklerle ele alınırken, festivalin son günü de yoğun bir programla tamamlandı.

Festivalin üçüncü günü, sabah saat 08.00’de gerçekleştirilen Ödüllü Lezzet Koşusu “Yediklerimizi Eritiyoruz” ile başladı. Büyüksaat’ten başlayarak Merkez Park’a uzanan koşu, festivalin son gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getiren koşunun ardından festival alanındaki etkinlikler gün boyunca devam etti.

Saat 10.00’da Merkez Park’ta Hasan Kılınçer & Hüseyin Ayaz İnteraktif Dans gösterisi gerçekleştirildi. Katılımcıların da dahil olduğu interaktif gösteri, festival alanında renkli anlara sahne oldu.

Ardından “Çukurova’nın Bakliyat Mirası ve Geleceğin Sofrası” başlıklı söyleşi ve workshop gerçekleştirildi. Diyetisyen ve gastronomi uzmanı Yasemin Güzel moderatörlüğündeki etkinlikte; Slow Food Chef Alliance’tan şef Kardelen Soyalp, Slow Food Adana’dan Pırıl Bilici, Slow Food Tarsus’tan Yasmina Lokmanoğlu ve Prof. Oya Berkay Karaca, Çukurova’nın bakliyat mirasını ve bu mirasın gelecekteki gastronomi kültüründeki yerini değerlendirdi. Etkinliğe Vardabit ikramı eşlik etti.

Ardından şefler Çiğdem Alagök ve Fırat İtmeç (KocaRifo), “Karataş Denizinden” başlıklı workshopta bölgenin deniz ürünlerini ve gastronomik zenginliğini ele aldı. Programda Surf & Turf ikramı gerçekleştirildi.

Festivalin üçüncü gününde geleneksel üretim yöntemleri de gastronomi sahnesine taşındı. “Fermentasyon” başlıklı söyleşi ve workshopta influencer Necla Karahalil moderatörlüğünde; Aylak Lakerda’dan üretici Aylin Örnek, akademisyen Elif Çamur ve Usta Şalgam Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Tanir, fermentasyon kültürünü farklı yönleriyle ele aldı. Program kapsamında lakerda yapımı gerçekleştirilirken ziyaretçilere şalgam ikram edildi.

Adana mutfağının geleneksel lezzetleri ise şefler Mehmet Yalçınkaya, Türev Uludağ ve Alican Sabunsoy tarafından gerçekleştirilen “Adana Sofrasına Hoşgeldiniz” başlıklı workshopta ele alındı. Ziyaretçiler, şeflerin Adana mutfağına ilişkin yorumlarını yakından takip ederken etkinliğe Taş Kadayıf eşlik etti.

Günün dikkat çeken buluşmalarından biri de şef ve TV programcısı Arda Türkmen ile gerçekleştirilen söyleşi oldu. Türkmen, gastronomi dünyasındaki deneyimlerini ve mutfak kültürüne ilişkin değerlendirmelerini festival ziyaretçileriyle paylaştı.

Şef ve TV programcısı Sinan Budeyri ise “Sakatat Efsanesi” başlıklı workshopta sakatat kültürünü ele aldı. Uykuluk eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Adana mutfağının karakteristik lezzetlerinden biri farklı yönleriyle işlendi.

Günün ilerleyen saatlerinde “Ege Mutfağı” başlıklı workshop gerçekleştirildi. Levan Urla Şefi Onur Canbulat, şefler Burcu İstekli ve Kamer Kıraç ile birlikte Ege mutfağının öne çıkan lezzetlerini ve gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu.

Festivalin üçüncü gününde farklı ülke mutfaklarına da yer verildi. “Scoville Ölçeğinde Bir Meksika’ya Yolculuk” başlıklı söyleşide Meksika Chinampa kültürü ve sürdürülebilir tarım savunucusu Ricardo Rodriguez Saavedra, moderatör Özlem Özgen eşliğinde Meksika’nın acı kültürünü ve sürdürülebilir tarım anlayışını anlattı.

“Halka mı, Churros mu?” başlıklı workshopta ise pastacılık şefi Merve Burcu Akbulut, Anavarza Bal Genel Müdürü ve arı hakları savunucusu Can Sezen ile Çukurova Aşçılar Derneği’nden Coşkun Mustafa Özmetli ve Fatma Yüksel, farklı tatlı kültürlerini ele aldı. Etkinlikte ziyaretçilere churros ikram edildi.

Günün en önemli gastronomi başlıklarından biri ise Adana’nın simge lezzeti Adana Kebabı oldu. “Türkiye’nin En Meşhur Kebabı: Coğrafi İşaretli Adana Kebap” başlıklı söyleşide moderatör Biral Settaş; Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Aslan, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Niyazi Göğer ve kebap ustaları Ali Semi, Cemil Gerdan ve Salih Oral ile birlikte Adana Kebabı’nın gastronomik ve kültürel değerini değerlendirdi.

Günün programı, Adana Lezzet Sahnesi’nde gerçekleştirilen kapanış töreni ile tamamlandı. Festivalin son akşamında ise sahneye Kıraç çıktı. Sevilen şarkılarıyla festival ziyaretçilerine müzik dolu bir gece yaşatan Kıraç, üç gün boyunca devam eden festival coşkusuna eşlik etti.

