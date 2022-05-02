2021’de twitter hesabı yasaklanan MyPillow CEO’su Mike Lindell platforma geri döndü, ancak açtığı hesap 3 saat sonra Twitter tarafından yeniden yasaklandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçisi olan Lindell, 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle için hesabı Ocak 2021’de Twitter tarafından yasaklanmıştı. Lindell’ın platformun yanlış bilgi verme, oy verme ve seçim sonuçları hakkında yanıltıcı bilgi paylaşma politikalarını ihlal ettiği belirtilmişti. Lindell aradan geçen sürenin ardından pazar öğleden sonra, dönüşünü duyuran yeni bir hesap açtı.

Lindell, yeniden hesaptan twitter’a döndüğünü belirterek “Tek hesabım @MikeJLindell! Lütfen RT’leyin” dedi. Hesabını kendisine ait olduğunu kanıtlamak için de bir video yayınladı.

Lindell bu adımının gerekçesi olarak adına açılan sahte hesapları gösterdi.

Ancak Lindell’ın hesabı 3.5 saat sonra yeniden askıya alındı. Business Insider’ın ulaştığı twitter yetkilileri, hesabın platformun yasaklardan kaçınma kurallarını ihlal ettiği için kalıcı olarak askıya alındığını söyledi.

Lindell ise karara tepkili ve yaşanan durumu utanç verici olarak nitelendirdi; Twitter’a yeniden katılmaya karar verdiğini çünkü başkalarının kendisi gibi davranarak sahte hesaplar oluşturduğunu söyledi. Lindell, “Twitter’daki sahte Mike Lindell hesaplarının hiçbirinin benim olmadığını kamuoyuna bildirmek için bugün Twitter hesabını açtım” dedi.

Lindell’ın twitter’a yeniden katılma girişimi, ünlü platformun Elon Musk tarafından satın alındığı haberlerinin ardından geliyor.