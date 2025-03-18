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Ünlü filmlerin yapımcısıydı: İflas başvurusu yaptı

"Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group, Warner Bros ile yaşadığı rekabet ve bağımsız film sektöründeki değişimlerin mali dengesini bozduğunu belirterek iflas başvurusu yaptı.

18 Mart 2025 | 13:26
Ünlü filmlerin yapımcısıydı: İflas başvurusu yaptı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Village Roadshow, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin, mali durumunu kötü etkilediğini duyurdu.

İflas başvurusunda bulunan Village Roadshow, bu kapsamda film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satacağını kaydetti.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana "Matrix", "Ocean's Eleven" ve "Joker" gibi 100'den fazla filmin yapımcılığını üstlenen şirketin 390 milyon dolar borcu bulunuyor.

Village Roadshow, 89 filmin prodüksiyonu, finansmanı ve mülkiyeti konusunda Warner Bros ile beraber çalıştı. 2022’de iki şirket arasındaki ortaklığın bozulması üzerine Village Roadshow mali sorunlar yaşamaya başladı. AA

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
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