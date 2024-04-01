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Ünlülerin seçim karnesi: Kimler kazandı?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde pek çok ünlü isim belediye başkanlığı için ter döktü. Ünlü isimlerden kimi bağımsız aday olurken, kimi bir siyasi parti çatısı altında yarışa katıldı. Peki hangi isim, kaç oy aldı?

01 Nisan 2024 | 09:22
Son Güncellenme: 01 Nisan 2024 | 09:43
Ünlülerin seçim karnesi: Kimler kazandı?

Türkiye, dün 5 yıl boyunca görev yapacak mahalli yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi isimler de yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek için yarıştı. Seçimin ünlüler cephesinde galibi rakibine yaklaşık 23 puan fark atan sanatçı Erdal Beşikçioğlu oldu. 

İşte ünlülerin kesin olmayan sonuçlarına göre 2024 yerel seçim karnesi:

1 Erdal Beşikçioğlu

Erdal Beşikçioğlu CHP Ankara Etimesgut adayı Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranı ile en yakın rakibine 23 puan fark atarak ilk sırada yer aldı.

2 Lal Denizli

Lal Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 53,74 oy oranı ile rakiplerini geride bıraktı.

3 Nasuh Mahruki

Nasuh Mahruki AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki, bağımsız olarak İstanbul -Beşiktaş adayı olurken, yüzde 11,61oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının ardından üçüncü oldu.

4 Davut Güloğlu

Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi Düzce Belediyesi adayı şarkıcı Davut Güloğlu, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.

5 Hakan Peker

Hakan Peker Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti Karabük Safranbolu adayı, yüzde 3,58 oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.

6 Gökhan Zan

Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği ve sonra adaylıktan çektiği ancak "adaylığının kararlılıkla sürdüğünü" açıklayan eski futbolcu Gökhan Zan yüzde 2,02 dördüncü sırada yer aldı.

7 İrfan Değirmenci

İrfan Değirmenci Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden Ankara Çankaya adayı oldu. Değirmenci, yüzde 6,03 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında 3. sırada yer aldı.

8 Mesut Yar

Mesut Yar Muğla'nın Datça ilçesinde bağımsız aday olan gazeteci ve sunucu Mesut Yar, %7,65 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.
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