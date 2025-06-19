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Uzmanlar TCMB'nin kararını değerlendirdi: Faiz indirimi ne zaman gelir?

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

19 Haziran 2025 | 17:28
Uzmanlar TCMB'nin kararını değerlendirdi: Faiz indirimi ne zaman gelir?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." denildi.

Bankanın faiz kararını değerlendiren uzmanlar, TCMB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesini koruduğunu ancak PPK metninde verilen mesajın, politika duruşunun sıkılaşma yönünden nötre döndüğünü düşündürdüğünü belirtti.

Merkez Bankasının enflasyon eğilimine ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürmesi ve iç talebin dezenflasyonist etkisinin artabileceği mesajını vermesinin yanı sıra "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası etkili şekilde kullanılacaktır" mesajına geri dönmesinin de para politikası duruşunu gevşetme yönünde hazırlıklara işaret ettiğini ifade eden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, 24 Temmuz’daki ilk PPK toplantısında politika faizinde indirimlerin başlama olasılığını yüksek görürken, küresel risklerin devam etmesi durumunda bu toplantıda da koridorun asimetrik şekilde korunmasının tercih edilebileceğini düşünüyoruz."

‘DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR’

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da mayıs ayında, enflasyonun eğiliminin gerilediğini belirtti.

Öncü göstergelerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğünü işaret ettiğini ifade eden Demirtaş, ikinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiğini aktardı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"PPK’nın faizleri değiştirmemesi, TL reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinde 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' ifadesinin çıkarılıp, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır' ifadesine geri dönülmesi önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik bir hazırlık olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda 24 Temmuz’da gerçekleşecek bir sonraki PPK toplantısında 250 baz puan ile faiz indirimlerine başlanabileceğini düşünüyoruz. "

 

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