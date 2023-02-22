Vakıf Katılım'dan 5 milyar TL'lik sermaye artırımı

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün önemli oyuncularından Vakıf Katılım, ödenmiş sermayesini 5 milyar TL artırarak toplam ödenmiş sermayesini 14 milyar 635 milyon TL'ye yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, "Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla başladığımız yolculuğumuzda önemli aşamaları kademe kademe geride bırakıyor, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla ödenmiş sermayemizi 5 milyar TL artırarak 14 milyar 635 milyon TL'ye ulaştırdık. Bir önceki yıla göre yüzde 51,9 gibi önemli bir oranda gerçekleştirdiğimiz bu sermaye artırımıyla ödenmiş sermaye açısından katılım finans sektöründe ilk sıraya, bankacılık sektöründe ise ikinci sıraya yükselmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında geçen hafta aktif büyüklükte 200 milyar TL sınırını aştıklarını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"26 Şubat'ta 7. yılımızı doldurmuş olacağız. Bankacılık sektörü açısından erken sayılabilecek bir sürede bu psikolojik sınırı aşmak da bizler için önemli bir başarı. Güçlü sermaye yapımız ve güçlü aktif kalitemizle önümüzdeki yıllarda sadece katılım finans sektöründe değil, bankacılık sektöründe de çok önemli bir oyuncu olma hedefine her geçen gün yaklaşıyoruz. Vakıf Katılım, kuruluş misyonu doğrultusunda her zaman Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çalışıyor. Yaşamakta olduğumuz bu üzücü günlerin hızla geride bırakılması için bugüne kadar olduğu gibi çalışmaya devam edecek, güçlü sermaye yapımızla ülkemizin kalkınması için yapılacak çalışmalara destek olacağız."