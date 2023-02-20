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VakıfBank'tan 1,8 milyar dolarlık yeni kaynak

VakıfBank, yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.

20 Şubat 2023 | 09:00
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VakıfBank'tan 1,8 milyar dolarlık yeni kaynak

VakıfBank açıklamasına göre, banka, DPR seküritizasyon programı altında 5 banka ile toplam 1,7 milyar dolar tutarında 2 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli, 2 banka ile de 75 milyon avroluk 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli bir fonlama işlemi hayata geçirdi.

VakıfBank'ın toplam 7 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirdiği bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca DPR programının teminatlı yapısı nedeniyle işlem özelinde oluşan maliyetler 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi maliyetlerinin oldukça altında gerçekleştirildi.

"Fonlama işlemini 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi ile ilgili duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Global ekonomi anlamında zorlu şartların devam ettiği bir süreçte, VakıfBank'ın milli ekonomiye desteğinin sürdüğünü aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle vakit kaybetmeden kolları sıvayarak deprem bölgesine gerekli tüm yardımları yapmak için seferber olduk. Ayrıca Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak milli ekonomiye olan desteğimiz farklı formlarda kendini göstermeye devam ediyor. Yurt dışı fonlama tarafında yıla hızlı bir başlangıç yaparak milli ekonomiye desteğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Böylesi bir dönemde ülkemize getirdiğimiz bu taze kaynağı çok yakın bir zamanda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize her anlamda verdiğimiz desteği sürdürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle VakıfBank'a ve ülkemize güvenlerinin bir göstergesi olarak işlemimize katılan bankalara bir kez daha teşekkürlerimi sunarım."

 

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