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VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi

VakıfBank, 2024'ün tamamında elde ettiği 56 milyar 639 milyon lira brüt karından 16 milyar 264 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 40 milyar 375 milyon lira net kar elde etti.

06 Şubat 2025 | 23:11
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın aktif büyüklüğü, başarılı büyüme stratejileriyle geçen yıla göre yüzde 44 artarak, 2024 sonunda 4 trilyon lira seviyesini aştı.

Bankanın 2024'te nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise yıllık yüzde 35 artarak 2 trilyon 687 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomi yönetimlerinin izlediği makro ekonomik politikalarla birlikte, 2024'ün hem Türkiye için pozitif gelişmelerin yaşandığı hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne ilgisinin arttığı bir dönem olarak kaydedildiğini belirtti.

Üstünsalih, pozitif gelişmeler ışığında kendilerinin de ekonomi yönetimleriyle uyumlu olarak bilançolarını güçlü ve verimli bir şekilde yönetmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

VakıfBank olarak seçici kredi politikaları çerçevesinde özellikle ihracat ve yatırım odaklı, Türkiye istihdamına katkı sağlayan firmaları desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Üstünsalih, "Bu stratejimiz doğrultusunda bankamızın toplam kredi portföyü yıllık bazda yüzde 34 artarak ilk defa 2 trilyon lira seviyesini aştı. Aynı dönemde aktif toplamımız yıllık yüzde 44 artış ile 4 trilyon lira seviyesini geçti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak reel ekonomiye ve firmalarımıza ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 29 artış ile 2,5 trilyon lira seviyesini aştı. Tabana yaygın mevduat yapısı ve müşteri portföyü stratejimiz doğrultusunda, bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artışla 1,2 trilyon lirayı aşan tasarruf mevduatımızın toplam mevduatlar içindeki payı, yüzde 39'dan yüzde 48 seviyesine ulaştı. 2024 yıl sonunda 875 milyar lirayı aşan Türk Lirası tasarruf mevduat portföyümüz ile halka açık bankalar arasında lider konumuna yükseldik. Tüm müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarak finansal ihtiyaçlarına en doğru ve en etkili şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz."

- "En büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR Seküritizasyon işlemi"

2024'ün, Türk bankalarının yurt dışından en çok fonlama yaptığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine de işaret eden Üstünsalih, kendilerinin de bu dönemde oldukça aktif ve verimli şekilde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini aktardı.

Üstünsalih, şu açıklamalarda bulundu:

"DPR Seküritizasyon, sermaye benzeri tahvil ihraçları, eurobond ihraçları, çok uluslu kalkınma bankalarından temin edilen krediler gibi oldukça farklı kaynaklardan toplamda 11,5 milyar dolar tutarında kaynak temin ederek bu alandaki liderliğimizi perçinledik. Böylece uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz yabancı kaynak toplamı 19,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2025'e uluslararası fonlama tarafında hızlı bir giriş yaparak, ilk 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarında kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR Seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladık. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz."


 

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