VakıfBank, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü vesilesiyle down sendromlu bireylerin sanatsal yeteneklerini açığa çıkaran Sarı Hayaller projesine destek oldu. Down sendromlu gençlerin renkli dünyalarını yansıtmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, resim sergisinin yanı sıra bir de konser gerçekleştirildi.

Bu resimleri farklı kılan +1 kromozom…

Sarı Hayaller resim sergisinde, dünyaca ünlü tablolardaki kişilerin yüzleri bu kez down sendromluların yüzleriyle yer değiştirilerek sanat ve farkındalık arasında bir köprü kuruldu. Down sendromlu gençlerin sanatsal yeteneklerini öne çıkaran sergide, Caravaggio’nun “Meyve Sepeti Tutan Çocuk”, Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” gibi dünyaca ünlü eserler farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlanıyor. Özgün ruhuna sadık kalınarak farklı bir perspektiften resmedilen her bir tablo, resim severlere sanatın ve insanlığın çeşitliliğini gözlemleyebilme fırsatı sunuyor. Sadece +1 kromozom nedeniyle farklı olduğumuzun, bizi biz yapan değerlerin, duyguların ve ruhun ise aynı olduğunun altının çizildiği resim sergisi ile toplumda down sendromlulara yönelik daha fazla anlayış ve kabul oluşturulması hedefleniyor.

Birbirinden ünlü sanatçılar geceye renk kattı

Kromozom sayısından bağımsız olarak tüm insanların değerli olduğunun vurgulandığı Sarı Hayaller etkinliği kapsamında düzenlenen konser ise yapay zekâ tarafından hazırlanmış kromozomların dansının yansıtıldığı eşsiz bir ışık şöleniyle başladı. Ümit Yılmaz, Özge Özder, Keremcem, Elif Buse Doğan’ın down sendromlularla sahne aldığı konserde, sanatçılara senfoni orkestrası eşlik etti. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanılan etkinlik, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in de down sendromlu bireylere destek vermek amacıyla sahnede tüm sanatçılarla birlikte söyledikleri bir eserle sona erdi.

“Benzersiz çalışmaların oluşumu için onlara inanarak fırsat eşitliği sağlamalıyız”

VakıfBank olarak, hayata geçirdikleri çalışmalarla sosyal sorumluluk konusuna atfettikleri önemin altını her fırsatta çizdiklerini dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Sarı Hayaller projesi kapsamında down sendromlu gençlerin yeteneklerini sanat ve müzik aracılığıyla açığa çıkarmayı amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Sarı Hayaller resim sergisi ve konseri ile toplumda down sendromluların potansiyellerinin ne denli büyük olduğuna dair bir farkındalığa yaratmak istedik. Benzersiz çalışmaların oluşumu amacıyla fırsat eşitliğine sahip olmaları için bir bütün olarak çalışmalıyız. Toplumumuzun tüm fertlerinin hayata eşit şekilde katılım sağlaması adına Sarı Hayaller gibi etkinlikler önemli birer rol üstlenmektedir. Down sendromlu arkadaşlarımızın renkli dünyalarına birlikte şahitlik etmemize fırsat tanıyan etkinliğimize katılım gösteren tüm sanatçılarımıza ve emeği geçen her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ederim.”

Ümit Yılmaz: “Etkinlik farkındalığı artırmak adına değerli bir adım oldu”

Sarı Hayaller etkinliğinde down sendromlu bireylerle birlikte sahne almanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu kaydeden sanatçı Ümit Yılmaz, “Sanatın birleştirici gücünü gözler önüne seren bu etkinlik, farkındalığı artırmak adına değerli bir adım oldu. Sanatın, insanların farklılıkları kabul etmelerine ve bir arada olmalarına nasıl katkı sağladığını bu etkinlikte bir kez daha gördüm. Etkinliğe katılan tüm sanatçılara, İzev Vakfına, VakıfBank ailesi çalışanlarına, en önemlisi Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.