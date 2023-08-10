Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre;
- Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.
- AFAD başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu.
- Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer oldu.
- Trabzon Valisi Aziz Yıldırım oldu.
- Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Valisi oldu.
- Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.
- Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atanırken Antalya Valiliği'ne Hulusi Şahin atandı.
İşte Atama Listesi