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Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı

Valiler kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı.

10 Ağustos 2023 | 01:00
Son Güncellenme: 10 Ağustos 2023 | 01:43
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Valiler Kararnamesi: 57 ile yeni vali ataması yapıldı

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre;

  • Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.
  • AFAD başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu.  
  • Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer oldu.
  • Trabzon Valisi Aziz Yıldırım oldu.
  • Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Valisi oldu.
  • Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.
  • Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atanırken Antalya Valiliği'ne Hulusi Şahin atandı.

İşte Atama Listesi

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