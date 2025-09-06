Vefat eden iş insanının hayalini kızları gerçekleştirdi

Kurumsal firmalardan da olumlu dönüşler ve siparişler aldıklarını, bunun da kendilerini motive ettiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Yurt dışı ile görüşmelerimiz devam ediyor. 15 metrekare kapalı alanı var, katlandığındaki yüksekliği 38 santimetre gibi bir ölçüde. Bu da bir tıra 12 adet katlanmış haliyle konteynerin sığmasına vesile oluyor. 1+1 bir daire gibi düşünebilirsiniz bu konteyneri. Bir odasında mutfak ve yaşam alanı gibi küçük bir alanı var ve artı bir odası daha var. Soğuk ve sıcak su, klima tesisatları açısından her türlü altyapıya sahip. Genel olarak çok beğenilen güzel bir proje oldu. 3 dakikalık bir sürede katlayabiliyorsunuz aynı zamanda bir vida kullanmadan kilit sistemle açabiliyorsunuz. Yani sadece afet olarak da bakmamak lazım mesela geçici hastane alanları yapılabilir."

