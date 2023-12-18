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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,9 azalışla 8.707,50 puandan başladı.

18 Aralık 2023 | 09:43
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,9 altında 8.707,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 8.789,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.779,25 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.600 puanın destek, 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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