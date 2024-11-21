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Visa ve Mastercard'a soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

21 Kasım 2024 | 12:49
Visa ve Mastercard'a soruşturma açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında hizmet sunan Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Buna göre, Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliğinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında, faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurul, soruşturma kapsamında, Türkiye'de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip Mastercard ve Visa'nın şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüslerle kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığını inceleyecek.

İnceleme kapsamında, Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkiler ile Mastercard'ın dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemlerle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılacak.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
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