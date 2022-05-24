Koronavirüs sonrası artık uzaktan çalışmak daha yaygın. Uzaktan çalışmanın artması da iletişim platformlarına, dijital gruplara ilgiyi artırmış durumda. Bu nedenle Whatsapp grupları da oldukça popüler. Bununla birlikte Whatsapp gruplarından paylaşılan, aslında saklamanıza gerek olmayan bazı fotoğraflar, görseller, videolar otomatik olarak indirilip galeriye kaydedilince telefonda oldukça geniş yer kaplayabiliyor. Yani Whatsapp cep telefonunda fotoğrafları saklamak için uygulamadan daha fazla yer kaplayabiliyor. Çünkü Messenger gruplarda gönderilen resimleri, aldığınız paylaşımları akıllı telefonunun fotoğraf galerisine kaydediyor. Tabi ki bu özellik yönetilebilir. Yani istemiyorsanız paylaşımların otomatik olarak galeriye indirilmesi engellenebilir. Peki, WhatsApp’ta fotoğraf ve videoları otomatik indirme (galeriye kaydetme) nasıl kapatılır? İşte adım adım işlemler:

iOS’ta otomatik fotoğraf ve video indirmeyi kapatma

iOS’ta, WhatsApp’ın gönderilen ve alınan görüntüleri yalnızca sohbet sayfasında değil aynı zamanda akıllı telefonun kayıtlarında da kaydetmesi kolayca kapatılabilir. Yani paylaşımları yöneterek daha fazla depolama alanınız olur. Bu işlem şöyle yapılıyor:

Akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı açın

Ardından “Ayarlar” sekmesine gidin

Sohbetler bölümünü seçin

Film Rulosuna Kaydet”i kapatın.

Artık sadece sohbet üzerinde çektiğiniz ve daha sonra gönderdiğiniz resimler kaydediliyor.

Android’de otomatik fotoğraf ve video indirmeyi kapatma

Peki, bu işlem Android’de nasıl yapılıyor? Android’de WhatsApp’ın medyayı galeriye kaydetmesini engelleyemezsiniz. Yine de resim galerisinin izini kaybetmek istemiyorsanız, fotoğrafların ve videoların burada görüntülenmesini engelleyebilirsiniz:

Akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı açın

Ayarları açın

“Sohbetler” sekmesinde “Medyanın görünürlüğü” öğesini bulacaksınız.

“Yeni indirilen medyayı telefonunuzun galerisinde göster” seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu işlemi yapınca WhatsApp medyası yalnızca sohbette görüntüleniyor.

Alman teknoloji sitesi Chip.de ise bu konuda şu eklemeyi yapıyor: iOS’ta yinelenen medya oluşturulur. Android’de, fotoğrafı galeriden kaldırdığınızda, sohbetten de silinir. Ancak iOS, orijinal WhatsApp’ı silseniz bile kalan fotoğraflarda bir kopyasını saklar.

BELİRLİ BİR GRUPTAN MEDYANIN KAYDEDİLMESİNİ ENGELLEME

Bununla birlikte seçtiğiniz gruplardan fotoğraf, video kaydedilmesini de engelleyebilirsiniz. Bu işlem için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir sohbet veya grup açın.

Diğer seçenekler’e dokunun> Kişi veya Grup bilgilerini görüntüle .

Alternatif olarak, kişinin adına veya grup konusuna dokunun.

Medya görünürlüğü > Hayır > Tamam’a dokunun .

Not: Çoğu Android telefon için, Diğer seçenekler simgesi üst üste üç nokta ile gösterilir.

OTOMATİK İNDİRME ÖZELLİĞİ NASIL YAPILANDIRILIR?

Peki, Whatsapp‘ta otomatik indirme özelliği nasıl yapılandırabilir? Fotoğraf, video veya ses dosyalarını otomatik indirme özelliğini tercihinize göre de yapılandırabilirsiniz.

Bu işlem için sırasıyla şu adımları yapabilirsiniz:

Akıllı telefonunuzda WhatsApp’ı açın

Ayarları açın

Depolama ve veriler bölümünü seçin

Medyayı otomatik indir’e dokunun.

Buradan WhatsApp’ın ne zaman medyayı otomatik olarak indirebileceğinizi belirleyebilirsiniz. (WhatsApp, koronavirüs (COVID-19) pandemisi süresince belirli bölgelerde belge, video ve sesli mesajlar için otomatik indirme özelliğini devre dışı bıraktığını duyurmuştu).

Mobil veri kullanırken

İnternet’e hücresel veri aracılığıyla bağlandığınızda belirli medyalar otomatik olarak indirilir.

Wi-Fi ağına bağlıyken

İnternet’e Wi-Fi üzerinden bağlandığınızda belirli medyalar otomatik olarak indirilir.

Dolaşımdayken

Seçilen medya dolaşımdayken otomatik olarak indirilir. Ancak dolaşımdayken veri kullanmak genellikle pahalıdır.