Koronavirüs döneminde evden çalışma oldukça yaygınlaştı. Temizlik yaparken unutulan eşyalar arasında ise klavyeler de yer alıyor. Oysa klavyeler muhtemelen evin en kirli yerleri arasında. Peki, klavye nasıl temizlenir? Zarar vermeden klavye temizliği aslında oldukça kolay. Teknoloji şirketleri cihaz temizliğinde aerosol spreyler, ağartıcılar veya aşındırıcı maddeler ve temizleyicileri doğrudan ürüne püskürtmeyi önermiyor. Ayrıca yumuşak ve tüy bırakmayan bez öneriliyor, havlu, kağıt havlu ve benzeri malzemelerle temizlik yapılmaması isteniyor. Intel’e göre her 1 ila 3 ayda bir temizlik yapmak sağlıklı. Ancak modele özel klavye temizleme talimatları için her zaman kullanıcı el kitabınıza bakmak gerekli. Açık alanları neme maruz bırakmamak, temizleyicileri doğrudan ürüne püskürtmemek, harici güç kaynaklarını, aygıtlarını, kabloları çıkarmak Apple önerileri arasında.

İşte adım adım klavye temizliği:

HARİCİ KLAVYE NASIL TEMİZLENİR?

1- Klavyenizi çıkartın

2- Klavye üzerinde, tuşların arasında birikmiş kalıntıların doğal yolla düşmesi için klavyeyi ters çevirin, çok sarsmadan hafif arkasına vurabilirsiniz. Kalıntıları düşürmek için üfleyebilirsiniz. Basınçlı hava varsa ucuna pipet takılarak da kullanılabilir.

3. Pamuklu kulak temizleme çubuğunu alkolle ıslatın (klavye temizleme solüsyonu) ve tuşların etrafını temizlemek için kullanın. Pamuklu çubuk ıslak olmalı ancak cihazın sağlığı için ucundan sıvı damlamamalı. Klavyenin tamamını temizlemek için daha fazla pamuklu çubuğa ihtiyacınız olabilir. İnatçı kalıntılara karşı kürdandan da faydalanabilirsiniz.

4- Nemli ancak yine sıvı damlatmayan, toz bırakmayan bir beze temizleme solüsyonu sürüp klavye tuşlarının üstünü ve çevresini temizleyin.

5- Tüy bırakmayan, yumuşak bir kurulama bezi ile temizliği bitirin.

6- Bazı harici klavyeler temizlik için tuşları çıkarmaya izin verir bu daha detaylı temizliğe imkan verecektir. Cihazınızda bu özelliğin olup olmadığını kullanma kılavuzundan da görebilirsiniz.

7- Cihazını tekrar kullanmadan önce tamamen kurumuş olduğundan emin olun.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARININ KLAVYESİ NASIL TEMİZLENİR?

Dizüstü bilgisayar klavyesi temizlemek için de şu öneriler sunuluyor:

1. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın, fişini çekin. Bazı teknoloji siteleri pili de çıkartmayı öneriyor.

2. Kolay düşebilecek kalıntıların kendiliğinden düşmesi için dizüstü bilgisayarınızı dikkatlice ve hafifçe ters çevirin. Ancak sallamayın bu cihazınıza zarar verebilir. Eğer basınçlı hava varsa klave arasında kalanları üflemek için pipet ucuyla birlikte belli bir mesafeden kullanabiliyorsunuz.

3. Klavye temizleme jeli ile kir kalıntıları, tozu toplayabilirsiniz.

4. Klavye tuşlarını dezenfekte etmek için dezenfekte edici mendiller kullanabilirsiniz. Ancak burada amaç klavyeyi temizlemek, ıslatmak değil. Yani klavyeye sıvı damlamamalı.

5. Son olarak toz bırakmayan bir bezle klavyenizi silin.

MCBOOK VE MCBOOK PRO KLAVYESİ TEMİZLEMEK

Peki, MacBook veya MacBook Pro klavyesi nasıl temizlenir? Apple, “MacBook (2015 ve üstü) veya MacBook Pro (2016 ve üstü) yanıt vermeyen bir tuşa veya bastığınızda diğer tuşlardan farklı bir tuşa sahipse, klavyeyi basınçlı havayla temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin” diyor ve şu önerileri paylaşıyor:

1-Mac dizüstü bilgisayarınızı tam dikey olmayacak şekilde 75 derecelik bir açıyla tutun.



2-Klavyeye veya yalnızca etkilenen tuşlara soldan sağa hareketle püskürtmek için basınçlı hava kullanın. Ancak hava akışını kontrol etmek için basınçlı havayla birlikte verilen pipeti kullanmayı ve püskürtme yaparken pipetin ucunu klavyeden yaklaşık yarım inç uzakta tutun. Püskürtme yaparken hava kutusunu ters çevirmeyin.



3-Mac dizüstü bilgisayarınızı sağ tarafına çevirin ve klavyeyi soldan sağa doğru yeniden püskürtün.

4-Bu sefer dizüstü bilgisayarınız sol tarafına döndürülmüş haldeyken işlemi tekrarlayın.

INTEL’DEN KLAVYE TEMİZLİĞİ ÖNERİLERİ

Intel ise şu önerilerde bulunuyor:

1-Klavyenizin üzerinde yemek yemekten kaçının. İçeceklerinizi uzak tutun. Tozu en aza indirmek için kullanılmadığında dizüstü bilgisayarınızı kapalı tutun.

2- Büro malzemeleri mağazalarında, genel perakende mağazalarında bulunan kutulu hava veya toz giderme spreyi tercih olabilir.

3-Tozu ve döküntüleri bir noktaya üfledikten sonra istenmeyenleri emmek için küçük bir toz eki olan bir el süpürgesi kullanın. Bağımsız bir klavye kullanıyorsanız, anahtarlarınızın hiçbirinin gevşek olmadığından emin olun, aksi takdirde toz vakum filtrenizin içinde kayıp bir harf arıyor olabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar için, doğrudan bir USB bağlantı noktasına takılan ve ince bir klavye temizleme ekiyle birlikte gelen bir USB elektrikli süpürge satın alın.

4-Bir klavyeyi temizlemeye çalışmadan önce bilgisayarınızı kapatmayı unutmayın. Günümüzün makineleri, 5 ve hatta 10 yaşındaki ataları kadar basınç ve nem kaynaklı mekanik hatalara eğilimlidir.