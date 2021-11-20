Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500.000 kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyardı.

BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre Avrupa kıtası koronavirüsün yeni bir dalgasıyla mücadele ederken, BBC’nin Today programına konuşan Hans Kluge, salgının kıtadaki seyri konusunda “çok endişeli” olduğunu söyledi.

Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini söyledi. Uyarı, kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.

Kluge, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı.

Kluge, BBC’ye yaptığı açıklamada “Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi. Hastalıkla savaşmak için “ne yapılması gerektiğini biliyoruz” dedi.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin “son çare” olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili “yasal ve toplumsal bir tartışma” yapmanın “çok yerinde” olacağını söyledi. Kluge, zorunlu aşı önlemlerine başvurmadan önce başka yollar olduğunu söyledi ve bunun “bir özgürlük kısıtlaması değil, bireysel özgürlüğümüzü korumanın bir aracı olduğunu” belirtti.