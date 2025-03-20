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Yabacı geçen hafta hissede ne yaptı?

Yabancı yatırımcı geçen hafta 480 milyon dolarlık miktarla 2023 yılının ağustos ayından beri en yüksek miktarlı hissi alımını yaptı.

20 Mart 2025 | 15:26
Yabacı geçen hafta hissede ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Mart haftasında net 480,1 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 465,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mart itibarıyla 34 milyar 547,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Mart haftasında 35 milyar 800,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 623,6 milyon dolardan 20 milyar 875,4 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 740,1 milyon dolardan 739,3 milyon dolara indi. AA

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Doğan Holding temettü teklifini duyurdu
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New York borsası Fed kararı sonrası yükselişle kapandı
THY'den geri alım açıklaması
Logo Yazılım'dan temettü kararı
SPK'dan geri alımlarla ilgili düzenleme
TAB Gıda'dan temettü kararı
Agesa Hayat ve Emeklilik temettü kararını duyurdu
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Bir şirketten daha temettü kararı var
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