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  • Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne? (2 Ekim 2023 doluluk oranları)

Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne? (2 Ekim 2023 doluluk oranları)

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 4 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştü. Peki sağanak yağış barajlara can suyu oldu mu? 28 Eylül'de yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranları son yağışların ardından ne kadar oldu? İSKİ 2 Ekim 2023 baraj doluluk oranlarını paylaştı... İşte detaylar

02 Ekim 2023 | 11:50
Son Güncellenme: 02 Ekim 2023 | 15:17
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Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne? (2 Ekim 2023 doluluk oranları)

İstanbul'da devam eden yağışların barajlara etkisi ne kadar oldu? sorusu merak edilen sorular arasında. İSKİ'den yapılan son paylaşıma İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son 3 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranının yüzde 23.31'e çıktığını duyurdu. 28 Eylül'de bu oran yüzde 22.41'e kadar gerilemişti.

Yağışlar bu akşama kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 4 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştüğünü bildirdi.

Pazar akşamından pazartesi sabahına kadarki yağışların, daha çok Şile, Tuzla ve Pendik gibi doğu ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, "Dört günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram aralığında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı Arnavutköy (77,2 kg/metrekare), Şile (71,6 kg/metrekare), Pendik (65,4 kg/metrekare) ilçeleri aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İBB ekiplerinin, 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan, su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi toplam 3 bin 34 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hava durumu tahminlerine göre, yağışların aralıklarla bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca yeni bir yağış tahmin edilmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22 ila 24 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

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