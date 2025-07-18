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Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatına özel tarife kontenjanı

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

18 Temmuz 2025 | 09:00
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatına özel tarife kontenjanı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 12 Ocak 2026-31 Mayıs 2026 tarihlerinde 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 0 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Açılan tarife kontenjanı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz-30 Kasım döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe lisans düzenlenecek. Bu lisans üçüncü kişilere devredilemeyecek.

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