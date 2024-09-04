Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlem, Türkiye ekonomisi ve Yapı Krediye duyulan güvenin de bir göstergesi oldu. Böylece Banka, ülke ekonomisine katkı sunmak adına uluslararası işlemler ile finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Yapı Kredi'nin yurt dışında, nominal tutarı 500 milyon dolar, itfa tarihi 10 Ekim 2029 olan 5 yıl 1 ay vadeli, sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi ve kupon oranı yüzde 7,125 olarak belirlenen tahvil ihracının, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınmasını takiben 10 Eylül'de tamamlaması hedefleniyor.

Yapı Kredi'nin bu işleminde HSBC, ING, J.P. Morgan, Mashreqbank, MUFG ve Societe Generale'den oluşan bankalar grubu görev aldı.