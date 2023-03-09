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Yapı Kredi'nin temettü teklifi belli oldu

Yapı ve Kredi Bankası'nın hisse başına brüt temettü teklifi 0,93 TL olurken brüt temettü verimliliği de yüzde 8 olarak gerçekleşti.

09 Mart 2023 | 12:55
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Yapı Kredi'nin temettü teklifi belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nın (BDDK) sektöre yönelik temettü onayının ardından bankaların temettü teklifleri belli olmaya devam ediyor.

Akbank ve İş Bankası’nın ardından Yapı ve Kredi Bankası da kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulunu açıkladı.

Yapı Kredi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada hisse başına 0,93 TL brüt temettü teklifinin Genel Kurul’a sunulacağı belirtildi.

Böylelikle bankanın teklifi net olarak hisse başına 0,84 TL’ye karşılık geliyor. Verilen teklifle brüt temettü verimliliği yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi’den yapılan duyuruda 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 52,7 milyar TL tutarındaki net kârdan ortaklara 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle bankanın ödenmiş sermayesi olan 8,44 milyar TL’nin yüzde 5’ine tekabül eden 422 milyon liralık birinci nakit brüt kâr payı ve 7,48 milyar lira ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 93’üne karşılık gelen 7,91 milyar TL nakit brüt kâr payı dağıtılmasına karar verildiği duyuruldu.

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