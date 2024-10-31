Yapı Kredi (YKBNK) 9 aylık bilançosunu açıkladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 30 Eylül 2024 tarihli konsolide finansal tablosunu paylaştı. Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında önemli bir performans göstererek, ülke ekonomisine 1,7 trilyon lira kaynak sağladı. Aktif müşteri sayısı 16.5 milyona yaklaşan Yapı Kredi'nin toplam nakdi kredi hacmi, yıl başından bu yana yüzde 35 artarak 1,2 trilyon liraya yükselirken, temel bankacılık gelirleri ise 70 milyar lirayı buldu.

Bu dönemde aktif büyüklüğü yıllık yüzde 48 artışla 2,5 trilyon lira olan bankanın toplam müşteri mevduatı ise yılın ilk dokuz ayında yüzde 25 yükselişle 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yapı Kredi'nin öz kaynak karlılığı yüzde 16,4 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

"Ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yılın üçüncü çeyreğinde sınırsız hizmet anlayışıyla aktif müşteri sayılarının 16,5 milyona yaklaştığını belirtti.

Erün, "Geride bıraktığımız 9 ayda, Türk lirası kredilerdeki pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 16,3 olurken, Türk lirası müşteri mevduatındaki payımız özel bankalar arasında yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. 1,2 trilyon liraya ulaşan nakdi kredi hacmimiz ile özel bankalar arasında yüzde 15,4 pazar payı aldık ve 1,3 trilyon liralık toplam müşteri mevduatı hacmimizle pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 14 oldu. Yılın son çeyreğine adım atarken müşterilerimizi merkeze alan hizmet anlayışımızla sınırları kaldırmaya ve hayatın her alanında değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine katkı sunmak adına uluslararası işlemlerle finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerine işaret eden Erün, eylülde uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında 'eurobond' ihracı gerçekleştirdiklerini, 5 yıl 1 ay vadeyle yapılan bu işleme, yurt dışı yatırımcılarından, yaklaşık 4 katı talep aldıklarını bildirdi.

Erün, "Bu başarımız, hem ülkemiz ekonomisine hem de bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi oldu." şeklinde görüş belirtti.

Eylül 2023'ten bu yana başarıyla tamamladıkları yurt dışı borçlanmaları hakkında bilgi veren Erün, yurt dışı borçlanma tutarlarının 7 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

"Almanya'da da güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Uluslararası arenada yeni bir adım atarak Yapı Kredi Almanya'nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erün, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Hollanda'dan sonra Yapı Kredi Almanya, ülkemiz sınırlarını aşan üçüncü iştirakimiz oldu. Yapı Kredi Almanya ile ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından biri olan Almanya'da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortağı olacağız. Ana hissedarımız Koç Holding'in vizyonu doğrultusunda Yapı Kredi olarak Almanya'da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

Girişimcilik ekosistemine katkılarını her geçen gün daha ileri taşıdıklarını kaydeden Erün, yılın üçüncü çeyreğinde tanıtımını gerçekleştirdikleri "Yapı Kredi FRWRD Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile girişimcilik ekosistemine desteklerini güçlendirdiklerini, girişimcileri yatırımcılarla buluşturan bu fon sayesinde hem yatırımcılara girişim şirketlerine yatırım yapma hem de girişimlere yatırım bulmalarında farklı fırsatlarla aracılık etmeye başladıklarına değindi.

Söz konusu fonun Yapı Kredi Portföy'ün deneyimli uzmanları tarafından yönetildiğini, müşteri profilini belirlemiş girişimleri odağına alarak yatırım yapıldığını, ekosistemdeki girişimlere destek verildiğini ve girişim ekosisteminin büyümesine katkı sağladıklarını belirten Erün, Türkiye ve global çapta düzenlendikleri FRWRD programlarıyla girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunmayı sürdürdüklerine işaret etti.

"Kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlıyoruz"

80 yıldır Türkiye'nin kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Gökhan Erün, şöyle devam etti:

"Yapı Kredi olarak kurulduğumuz günden bugüne her alanda uzun süreli bir değer yaratmak adına sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Yarattığımız değeri sadece ekonomik olarak değil, sosyal bir etki olarak da görüyoruz. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nden Yapı Kredi Kültür Sanat olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, Yapı Kredi sürdürülebilir tercih programımız 'Step'ten, 'Yarınlara Kartopu' projemize kadar tüm çalışmalarımızın kalbinde bu vizyon yer alıyor."

Sürdürülebilirlik yolculuğunda dönüşümlerine eşlik ettikleri "Step üye" sayılarının 1,1 milyona ulaştığını aktaran Erün, "Buna ek olarak kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmek adına Koç Holding liderliğinde başlattığımız Teknolojide Fırsat Eşitliği programında 80 bin kadınımıza eğitim verme hedefimize kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz. Ayrıca 0-6 yaş grubundaki çocuklarımızın sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak adına Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu projemizle de hem şubelerimizde hem de sahada var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar programa 160 bin aile dahil oldu." değerlendirmesini yaptı.