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Yargıtay’dan 'tüketici kredisi' kararı: Emekli maaşlarına bloke konabilecek

Resmi Gazete'da yer alan Yargıtay kararına göre, tüketici kredisi sözleşmesinde onay verilmişse, bankalar emekli maaşına doğrudan bloke koyabilecek.

17 Temmuz 2025 | 09:07
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 11:45
Yargıtay’dan 'tüketici kredisi' kararı: Emekli maaşlarına bloke konabilecek

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankaların tüketici kredileriyle ilgili sözleşmelerde yer alan onay ve talimatlara dayanarak emekli maaşlarına bloke koyabileceğine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tüketici kredisi alırken verilen hapis, takas, mahsup gibi rıza beyanları, bankalara emekli maaşı üzerinde tasarruf yetkisi tanıyabilecek. 

Böylece, söz konusu durumlarda bankaların maaşlara doğrudan bloke koyması mümkün hale geldi.

Karar, kurul üyelerinin oy çokluğuyla alındı.


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