Yarın kargolar açık mı? 28-29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim günü, öğleden sonrası resmî tatil ilan edildiği için kargo firmalarının çalışma düzeni, özellikle alışveriş uygulamalarından sipariş veren vatandaşlar tarafından sorgulanmaktadır. Genel beklenti, kargo firmalarının 28 Ekim'de, öğle saatlerine kadar (yarım gün) hizmet vermeye devam edeceği yönünde.

Öğleden sonra ise resmî tatil nedeniyle operasyonlara ara verilmesi bekleniyor. Ancak, bazı kargo firmaları bu durumdan bağımsız olarak 28 Ekim'de hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. Bu nedenle, siparişinizin durumu ve kargonuzun teslimat süreci hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo firmasının resmî kanallarından yapılan duyuruları veya çalışma saatlerini kontrol etmek önemli.