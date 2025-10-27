Yarın kargolar açık mı? 28-29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

28 ve 29 Ekim tarihlerindeki kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı resmî tatili nedeniyle yoğun olarak merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün resmî tatil olan 28 Ekim'de kargo firmalarının dağıtım yapıp yapmayacağı, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri.
28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?
28 Ekim günü, öğleden sonrası resmî tatil ilan edildiği için kargo firmalarının çalışma düzeni, özellikle alışveriş uygulamalarından sipariş veren vatandaşlar tarafından sorgulanmaktadır. Genel beklenti, kargo firmalarının 28 Ekim'de, öğle saatlerine kadar (yarım gün) hizmet vermeye devam edeceği yönünde.
Öğleden sonra ise resmî tatil nedeniyle operasyonlara ara verilmesi bekleniyor. Ancak, bazı kargo firmaları bu durumdan bağımsız olarak 28 Ekim'de hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. Bu nedenle, siparişinizin durumu ve kargonuzun teslimat süreci hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo firmasının resmî kanallarından yapılan duyuruları veya çalışma saatlerini kontrol etmek önemli.
28 EKİM'DE YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?
Yurtiç kargonun yayınlandığı bilgiye göre resmi tatil nedeni ile 29 Ekim Çarşamba günü tüm birimleri kapalı olacak.
28 Ekim Salı ve 30 Ekim Perşembe günü tüm birimler hizmet verecek.
DHL (MNG) KARGO 28 EKİM'DE AÇIK MI?
DHL MNG kargonun 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki çalışma durumu şu şekildedir:
28 Ekim Salı: Kargo firması, öğleden sonrasının resmî tatil olmasına rağmen hizmet vermeye devam edecektir.
29 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı resmî tatili nedeniyle kapalı olacaktır ve hizmet verilmeyecektir.
29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmî tatil olması sebebiyle, kargo şubelerinin çalışma durumu ve dağıtım süreçleri hakkında genel durum ve özel firmaların uygulamaları şöyledir:
Genel Kargo Firmaları:
29 Ekim Çarşamba günü resmî tatil olduğundan, geleneksel olarak kargo firmaları çalışmalarına bir gün ara verirler.
Bu nedenle, çoğu kargo şirketi 29 Ekim'de şubelerini açmayacak ve dağıtım yapmayacaktır.
Kargo işlemleri ve normal dağıtım süreci 30 Ekim 2025 Perşembe günü yeniden başlayacaktır.
Özel Kargo ve E-Ticaret Firmaları:
Hepsijet, Trendyol Express gibi e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağlarını kullanan bazı özel kargo firmaları ise, lojistik süreçlerini aksatmamak adına resmî tatillerde de çalışma düzeni uygulayabilmektedir.
Bu nedenle, kargonuzun hangi firma ile gönderildiğini kontrol ederek, özel kargo firmalarının 29 Ekim'deki çalışma durumunu ilgili kanallardan teyit etmeniz önerilir.