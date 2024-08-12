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Yarısı Bizden Kampanyası'nda detaylar belli oldu: İşte merak edilen 15 soru ve yanıtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"nın detaylarına ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.

12 Ağustos 2024 | 12:22
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2024 | 12:24
Yarısı Bizden Kampanyası'nda detaylar belli oldu: İşte merak edilen 15 soru ve yanıtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul'da Yarısı Bizden'de yeni dönemi başlattık." ifadelerini kullandı. Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle... 

1 Soru: Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanmak için e-Devlet başvurusu şart mı?

Soru: Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanmak için e-Devlet başvurusu şart mı? - Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.

2 Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilir?

Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilir? - İstanbul'daki riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyaya başvurabilir.

3 Soru: Ev ya da iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Soru: Ev ya da iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? - Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak, yapının risk durumu tespit edilebilir.

4 Soru: Riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra ev veya iş yerini dönüştürmek için ilk olarak nereye başvurmak gerekiyor?

Soru: Riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra ev veya iş yerini dönüştürmek için ilk olarak nereye başvurmak gerekiyor? - Riskli yapı, hak sahiplerinin ortak kararla belirleyecekleri bir yükleniciyle imzalayacakları sözleşme ile projelendirme ve yapı ruhsatı işlemleri tamamlanır. Ardından kuracakları kat irtifakı (hisse sahiplerinin paylarının tespiti) işlemlerinden sonra "Yarısı Bizden" desteği için ilçe belediyelerine başvuru yapılır.

5 Soru: Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir?

Soru: Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir? - Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli. 1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

6 Soru: Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?

Soru: Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak? - İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için Bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

7 Soru: Her konut veya iş yeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?

Soru: Her konut veya iş yeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek? - Hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

8 Soru: Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi, yükleniciye mi yapacak?

Soru: Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi, yükleniciye mi yapacak? - Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.

9 Soru: Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak?

Soru: Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak? - İlk ödeme iş başlayınca yüzde 30 oranında yapılacak. Ardından inşaatın devam etme süreci incelenerek taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde yüzde 30 oranında ödeme yapılacak. Son aşamada ise yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme yapılacak.

10 Soru: Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek?

Soru: Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek? - Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

11 Soru: Tahliye desteği ne kadar?

Soru: Tahliye desteği ne kadar? - Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir.

12 Soru: Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Soru: Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi? - Tahliye yani taşınma desteği daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

13 Soru: Otopark ve sığınak yaptığımda hak kaybı olacak mı?

Soru: Otopark ve sığınak yaptığımda hak kaybı olacak mı? - Yeni üretilecek projede otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulacak. Böylece yapı sahibi hak kaybına uğramayacak.

14 Soru: Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Soru: Kredi için gelir şartı aranıyor mu? - Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.

15 Soru: Hangi tarihler arasında başvuru yapılacak?

Soru: Hangi tarihler arasında başvuru yapılacak? - Kampanyaya vatandaşlar süre kısıtlaması olmadan başvurabilecek.
Öte yandan, kampanyada artık e-Devlet başvurusuna gerek kalmayacak. Kampanya desteğinden faydalanırken yeni yapılacak yapının eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor. Daha önceki kampanya döneminde yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler "bir buçuk katı" kuralına takılıp hak kaybına uğrayabiliyordu. Yeni düzenlemeyle otopark ve sığınaklar proje metrekaresinin dışında tutuldu. Böylece vatandaşların hak kaybının önüne geçildi. Bu sayede çok sayıda vatandaşın kampanyadan faydalanması bekleniyor. Yapımı hızlandırmak ve yüklenicilerin projeye ilgisini artırmak için de ilk ödeme oranına artış yapıldı. Daha önce hak sahiplerinin yüklenicilerine, yüzde10 oranında yapılan birinci hak ediş ödemesi artık yüzde 30 olarak düzenlendi.
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